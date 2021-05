Las conclusiones de la selección peruana tras las primeras cuatro fechas de las Eliminatorias no han sido satisfactorias y si bien hay poco tiempo de trabajo con los convocados -ayer empezaron a trabajar recién cuatro llamados-, las urgencias podrían motivar algunos cambios radicales.

En declaraciones brindadas por la FPF, Gianluca Lapadula alertó un posible cambio que puede realizar Ricardo Gareca. “No tengo problemas de se el único punta o jugar con Paolo”, declaró el atacante ítalo-peruano, que está considerado para los duelos ante Colombia y Ecuador de la próxima semana.

Paolo reapareció el domingo con el Inter luego de 39 días de inactividad. Mañana reciben al Always Ready por la Copa, partido ideal para que el nacional sume más minutos y el domingo empieza el Brasileirao ante Recife. Minutos valiosos que puede sumar Guerrero con miras a la selección.

Gianluca finalizó el fin de semana su participación en la Serie A, donde lamentablemente descendió con el Benevento, por lo que en estos días debe estar a órdenes de Gareca.

Este 2021 Guerrero - Inter Lapadula - Benevento Partidos jugados 6 24 Partidos titular 2 19 Minutos 210 1.664 Goles 1 5 Último partido 23 de mayo 23 de mayo Partidos por jugar 2 -

La idea de juntarlos en el ataque no es descabellada. “Nunca he estado cerrado a nada. Contemplamos todo. Si los resultados no se dan, no seguimos haciendo lo mismo”, declaró Gareca a fines de abril al respecto.

Sin embargo, la experiencia dice que el técnico argentino casi nunca ha jugado con dos centrodelanteros juntos . Es más, la primera y única vez que Paolo Guerrero y Raúl Ruidíaz arrancaron de titulares fue en el amistoso ante Colombia en noviembre del 2019, luego de cuatro años y más de 60 partidos del ‘Tigre’ al mando.





Mundial 2018 Sistema inicial ‘9′ titular - minutos Variante Esquema final Perú 0-1 Dinamarca 4-2-3-1 Farfán - 85 Guerrero por Flores - 62′

Ruidíaz por Farfán - 85′ Acabó con Guerrero y Ruidíaz arriba Francia 1-0 Perú 4-2-3-1 Guerrero - 90 Farfán por Yotún - 46′

Ruidíaz por Cueva - 82′ Acabó con Guerrero y Ruidíaz arriba.

Farfán de mediapunta Perú 2-0 Australia 4-2-3-1 Farfán - 85 Guerrero por Flores - 62′

Ruidíaz por Farfán - 85′ Farfán retrocedió ante el ingreso de Guerrero

Ruidíaz entró de segundo delantero

Si vemos los últimos partidos de la selección, en los cuatro partidos de Eliminatorias, Gareca apostó por un ‘9’ desde el inicio y solo durante algunos minutos tuvo a dos en el campo. Ante Paraguay, Farfán ingresó en el minuto 64 y recién en el 74 jugó de punta, con la salida de Ruidíaz. Fue ante Argentina cuando vimos a Lapadula y Ruidíaz juntos, pero solo durante los últimos diez minutos de juego.

Eliminatorias 2020 Sistema inicial ‘9′ titular - minutos Variantes Esquema final Paraguay 2-2 Perú 4-3-2-1 Ruidíaz - 74′ Farfán por Cueva - 64′

Gonzales por Ruidíaz - 74′ Farfán jugó retrasado y pasó a ser el punta con la salida de Ruidíaz Perú 2-4 Brasil 4-3-2-1 Farfán - 97′ Cueva por Tapia - 90′ Gareca solo hizo cambios tras la expulsión de Zambrano, en el minuto 89 Chile 2-0 Perú 4-3-2-1 Ruidíaz - 60′ Cueva por Aquino - 39′

Lapadula por Ruidíaz - 60′

Polo por Tapia Volvió al 4-2-3-1 con ingreso de Cueva

Lapadula ingresó de 9 Perú 0-2 Argentina 4-2-3-1 Lapadula - 90′ Ruidíaz por Cueva - 81′ Terminó con dos puntas Lapadula-Ruidíaz, pero este un poco más de punta Fuente: OPTA / Sofascore

Tras la Copa América, cuando Perú perdió a Farfán por lesión, Guerrero o Ruidíaz fueron los 9. En los amistosos ante Uruguay, Guerrero jugó los últimos minutos junto a Reyna, pero este siempre suele tirarse más atrás para conectar con los volantes. Luego, ante Brasil y Ecuador, fue Ruidíaz el titular y solo ante los norteños jugó media hora con Reyna en el ataque.

El jugar con dos ‘9′ tras a la memoria cuando Markarián optaba por colocar a Claudio Pizarro y Paolo Guerrero juntos. Uno de ellos, por lo general Claudio, terminaba saliendo del área, por lo que se alejaba del lugar donde se desempeñaba mejor.

Si bien Guerrero ha dado muestras de conocer el juego cuando se tira a la izquierda, su lugar es el corazón del área. Lapadula lo mismo, aunque él sí se siente más cómodo saliendo del corazón del área.

—Gianluca optimista—

La dupla Guerrero y Farfán es la que más hemos visto juntos, en 45 partidos, no siempre ha sido con ambos como hombres de punta. Si bien las características de Guerrero y Lapadula pueden complementarse, no son similares a la de los dos compadres.

“Me gusta jugar con un compañero cerca a mí”, explica Gianluca, esto porque en sus primeras temporadas jugó como extremo por izquierda.

El nacido en Italia sabe que más allá de con quién jugar, lo importante es estar y apoyar. Ya jugó dos partidos con la Bicolor y sabe que esos colores mandan.

