Todo comenzó en el grupo de Whatsapp de la selección peruana. Ese espacio de discusión que se hizo conocido cuando Christian Ramos dijo que casi lo sacan en los tiempos que no era convocado, o cuando se reveló que uno de los administradores era Renato Tapia. Ese rincón virtual de conversación informal, según fuentes cercanas a los futbolistas, se convirtió en un lugar de debate político donde algunos jugadores comenzaron a quejarse de las constantes invitaciones de los líderes de los partidos políticos para que sean parte de sus respectivas campañas.

La conclusión de la mayoría fue organizar una campaña alternativa que al final se llamó “Ponte la Camiseta”. Edison Flores, Jefferson Farfán, André Carrillo, Pedro Gallese, entre otras figuras mundialistas coincidieron en esta campaña que ha generado más de un revuelo ¿Es posible una sanción de la FIFA o FPF por estas manifestaciones públicas? ¿Hay límites de tiempo o espacio para este tipo de expresiones vinculadas, por ejemplo, a las elecciones presidenciales en el Perú?

Si bien los Estatutos de la FIFA piden que no existan manifestaciones políticas, ni de discriminación en sus competiciones, este grupo de doce futbolistas -casi todos convocables por Ricardo Gareca este viernes- se liberaría de cualquier tipo de castigo deportivo debido a que la selección peruana en estos momentos se encuentra en pausa. La activación oficial del “equipo de todos” comenzará este viernes con la convocatoria definitiva de Gareca para las Eliminatorias y Copa América de junio.

“En estos momentos no están convocados oficialmente en la selección. No creo que sea una falta. Además las expresiones han sido individuales, ninguna ha sido colectiva. La libertad de expresión, la libertad de ideología y de religión es un derecho fundamental de todas las personas”, nos dice el abogado deportivo, Johnny Baldovino, asesor legal de la Agremiación de Futbolistas.

Desde este Diario buscamos una versión oficial desde la Federación Peruana de Fútbol, pero desde allí descartaron cualquier tipo de comunicado. Lo que sí pudimos corroborar, desde el entorno del comando técnico de Gareca, es que no existe voluntad ni siquiera para un llamado de atención. La consigna en Videna es respetar la libertad de expresión a pesar de toda la controversia que se ha generado.

Eso sí, desde la convocatoria de Gareca, este viernes, existe una norma de conducta que los futbolistas de la blanquirroja ya conocen: queda descartada cualquier manifestación política mientras un jugador pertenezca de manera nominal y presencial al plantel bicolor. Es decir, desde el sábado ya no podremos ver publicaciones como las de la página “Ponte la Camiseta”. Ojo que este acuerdo no tiene nada que ver con lo leído en los últimos días, sino que es una medida adoptada desde el inicio del proceso del ‘Tigre’ Gareca con la selección peruana y la presencia de Juan Carlos Oblitas en la dirección deportiva. Precisamente, el ‘Ciego’ fue uno de los más indignados cuando se le quiso involucrar en un video de apoyo a Pedro Castillo.

Esta medida es interna desde la Federación y no tiene que ver con los Estatutos FIFA. El máximo ente del fútbol mundial solo sanciona expresiones colectivas y en medio de alguna competición oficial. Por ello, por ejemplo, sancionó económicamente a los dos jugadores suizos Granit Xhaka y Xherdan Shaqiri, por celebrar sus goles en el último Mundial de Fútbol haciendo la señal del águila bicéfala , en homenaje al país de Albania (Xhaka y Shaqiri son de origen albano-kosovar).

El detalle de la camiseta oficial

“Hay pautas en el Código Disciplinario en las competencias de FIFA, pero esta campaña ‘Ponte la Camiseta’ no ha sido ejercida en ese marco. Esto ha sido realizado dentro de la esfera privada. No han usado la vestimenta oficial, salvo Claudio Pizarro o Wilder Cartagena, quien sí podría generar un problema. Si estuvieran concentrados o jugando un torneo sería diferente, incluso con un mínimo gesto. El juicio moral es otra cosa, que a la gente le gustó o no, eso es otra cosa”, dice Julio García, abogado deportivo especializado en casos vinculados al TAS.

Sobre lo mencionado por García, es importante distanciar esta campàña con lo sucedido antes del partido con Chile por Eliminatorias. Recordemos que existió la voluntad de una parte de la selección en protestar por la inestabilidad política que vivía el Perú en esos meses. Sin embargo, desde el área dirigencial les pidieron que se abstengan de cualquier gesto explícito y que solo canten el himno con las manos entrelazadas, porque se exponían a un castigo FIFA. Un castigo que en este caso de “Ponte la Camiseta” no recaerá en ningún futbolista.

La campaña “Ponte la Camiseta” ya habría llegado a su punto de cierre. Si bien se esperaba que otros jugadores participen, la controversia generada habría frenado continuar con la iniciativa. Además, la marca encargada de diseñar el uniforme de la selección peruana habría dejado en pausa el lanzamiento de la camiseta de la Copa América hasta “que las aguas se calmen”. Así están las cosas.

