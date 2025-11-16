Mientras la selección peruana entrena en Sochi con miras al duelo del martes ante su similar de Chile, en un último amistoso en ese país, en Lima el entrenador Ricardo Gareca culmina unos días de paso que, entre otro temas personales, lo han tenido en una celebración privada por los ocho años de la clasificación al Mundial de Rusia 2018. En esas horas en la capital se dio un tiempo para conversar con El Comercio, en una entrevista que llegó a manos de Jean Ferrari, actual director general de la FPF, que no dudó en la réplica sobre el tema de recambio generacional.

En la entrevista concedida a El Comercio, Gareca analiza el presente de la selección peruana y sus cuantiosas carencias en cuanto a jugadores. Ahí, a la pregunta de si piensa que la generación mundialista ha envejecido muy rápido, ya que la mayoría ya está de vuelta en el fútbol peruano, el ‘Tigre’ es contundente: “Siento que la han hecho envejecer demasiado. Es increíble que hablen de recambio, jugadores de 30, 31 años, jugadores de 33 años que digan que ya hay que cambiar una generación, jugadores que tienen 100 partidos, 80 partidos, que no tienen ni idea lo importante que tiene que ver la cantidad de partidos que un jugador tenga en la selección”.

Este enfoque de Gareca tuvo repercusión inmediata en la Federación Peruana de Fútbol, que tomó como desagrado las palabras del extrenador entre los años 2015 y 2022.

Hablamos de proceso, algo que debió empezar en su época y no lo hizo, no sé qué busca con tanta entrevista. Estamos fuertes y seguiremos así, ya estuviste en otros lugares y los resultados están a la vista, a nuestra selección la defenderemos todos los que la queremos bien. pic.twitter.com/4dVgnuixqr — Jean Ferrari (@jferrari5) November 16, 2025

Un tuit de Jean Ferrari, director general de fútbol de la FPF, resume la posición de la federación sobre el análisis del Tigre: “Hablamos de proceso, algo que debió empezar en su época y no lo hizo, no sé qué busca con tanta entrevista. Estamos fuertes y seguiremos así, ya estuviste en otros lugares y los resultados están a la vista, a nuestra selección la defenderemos todos los que la queremos bien”.

“Yo no entiendo cuando dicen que un jugador tiene 31 años o 33 años y que ya hay que cambiarlo generacionalmente, Paolo Guerrero con 40 años estaba la selección. Eso tiene que ver con el rendimiento estrictamente, no se le puede atribuir que porque ese jugador no rindió, no se obtiene el resultado. Es un equipo, tiene que ver un todo, tiene que ver algo mucho más profundo como para darle la responsabilidad a un joven. Una cosa es un amistoso, con selecciones que a veces son muy light, pero cuando es por puntos ahí se ponen las pilas todos porque se nota la diferencia”, completa la idea Gareca en la entrevista concedida al diario El Comercio.

LEE AQUÍ la entrevista completa a Ricardo Gareca.

La selección en Sochi

Mientras tanto, Ferrari permanece en Sochi como parte de la delegación peruana, que se prepara para el duelo amistoso ante Chile, partido que se disputará este martes y que cierra la participación de Manuel Barreto como técnico interino de la bicolor, que terminó el fallido proceso eliminatorio con Óscar Ibáñez como interino tras la salida de Jorge Fossati y antes la también salida de Juan Reynoso.