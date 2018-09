Jean Pierre Rhyner anunció mediante sus redes sociales oficiales su decisión de no jugar por la selección peruana y seguir defendiendo, a nivel mayor, la casaquilla de Suiza. El jugador del Grasshopper se une a una lista de jugadores que decidieron defender a otra nación en el ámbito futbolístico.

Jean Pierre Rhyner anunció mediante su cuenta de Twitter su decisión mediante el siguiente mensaje:

"Nota de prensa: Quiero agradecer a todos los hinchas peruanos que me envían mensajes de aliento siempre y me dan sus buenos deseos, explicaré un poco lo que pasó con el trámite #FIFA. HE DECIDIDO NO JUGAR POR PERÚ y mantenerme en #Suiza por el poco diálogo con la #FPF.

Tuit enviado desde la cuenta oficial de Jean Pierre Rhyner | Foto: captura

El jugador se une a casos emblemáticos como Gianluca Lapadula (decidió jugar por Italia), Alfredo Morales (juega por USA) o Alexei Ríos (defiende a Bielorrusia).