Jean Pierre Rhyner se sumaría al universo de jugadores convocables a la selección peruana. El defensor nacido en Suiza sería tomado en cuenta por Ricardo Gareca en una próxima convocatoria de la bicolor, que encara en poco más de un mes el inicio de las Eliminatorias.

El jugador de 23 años que milita en el Cádiz CF, de la segunda división del fútbol español, habría decidido representar a la ‘Blanquirroja’ tras sostener conversaciones con el cuerpo técnico del cuadro nacional.

“Jean Pierre Rhyner está iniciando trámites para que sea convocado. Ha mostrado interés y ha habido comunicación con él”, reportó el periodista Kevin Pacheco este lunes en el programa ‘Fútbol como cancha’ de RPP.

Rhyner, de ascendencia peruana, seguiría los pasos de Cristian Benavente, quien nació en España e inició su carrera en el Real Madrid Castilla pero eligió llevar los colores de Perú. Horacio Calcaterra y Gabriel Costa, naturales de Argentina y Uruguay, respectivamente, también han sido elementos a disposición de Gareca luego de nacionalizarse por iniciativa de Sporting Cristal.

El defensor disputó amistosos con la sub 20 y sub 21 de Suiza, debutando con los helvéticos contra Polonia en septiembre de 2015, aunque eso es impedimento para que opte finalmente por la selección peruana absoluta. Un año antes, fue invitado por Víctor Rivera para dos duelos de preparación de la sub 20 peruana frente a Colombia.

Jean Pierre Rhyner, que demostró interés en vestir la bicolor en reiteradas oportunidades, alarmó al propio Ricardo Gareca a finales del 2018 por una supuesta renuncia suya a la ‘Blanquirroja’, pero todo se trató de un mal entendido aclarado por el futbolista.

“Mi sueño siempre fue vestir los colores de Perú, pero es hora de ver mi futuro como jugador y profesional, así que con mucha pena decirles que esa opción ya no es factible en mi presente”, se leyó a través de su cuenta en Twitter. Sin embargo, el jugador luego aclaró que el mensaje que quiso transmitir fue tergiversado por una persona de su confianza.

“Es innegable que en mi corazón laten la sangre de dos hermosos países. Suiza por mi padre, quien desde pequeño me inculcó a querer el fútbol y Perú por mi madre, que me transmitió el amor por Perú”, señaló en los días posteriores.