Por Miguel Villegas, Jasson Curi Chang

Habla cada dos días con Mano Menezes. Sobre el sistema (4-3-3), sobre algunos jugadores base -Noriega, Carrillo, incluso Paolo- y sobre lo importante que es recuperar el prestigio de la selección, hoy colera en Sudamérica. Parece misión imposible.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

Entrevista

Partidos de hoy, domingo 8 de febrero del 2026: horarios y canales para ver fútbol en vivo
Fútbol mundial

Partidos de hoy, domingo 8 de febrero del 2026: horarios y canales para ver fútbol en vivo

Playa Bonita derrotó 2-0 a Playa del Sol por la Copa Juvenil Mitsubishi Asia 2026
Fútbol peruano

Playa Bonita derrotó 2-0 a Playa del Sol por la Copa Juvenil Mitsubishi Asia 2026

Los Cocos derrotó 3-1 a Playa Blanca: por la Copa Juvenil Mitsubishi Asia 2026
Fútbol peruano

Los Cocos derrotó 3-1 a Playa Blanca: por la Copa Juvenil Mitsubishi Asia 2026

Con 4 bajas clave y hasta 8 posibles cambios pensando en 2 de Mayo: el plan Guede ante Comerciantes y cómo sobrevivir a una racha de lesiones
Fútbol peruano

Con 4 bajas clave y hasta 8 posibles cambios pensando en 2 de Mayo: el plan Guede ante Comerciantes y cómo sobrevivir a una racha de lesiones