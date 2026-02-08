-Decías que a inicios de enero Perú tendría técnico. ¿Por qué demoró la elección?

Sí, bueno, primero un tema. Yo inicialmente había mencionado que en diciembre iba a estar. Y básicamente fue el sistema de competiciones de Conmebol, que todavía no está definido, algo que nos detuvo. Se empezaría recién, digamos, en la parte final del año 2027. Entendí que no había que apresurarse.

-¿Mano es el técnico que tú estás buscando? ¿Reúne todas las características?

Sí. Pero quiero explicar algo: en septiembre empezamos con la elaboración ya del perfil del entrenador y el proyecto en sí, que incluye la Sub 20.

-¿Y qué puntos tiene ese proyecto?

Nueva metodología, volver a nuestras raíces, crear el ADN peruano. Hacer un poco de historia acerca de lo que fuimos y en lo que nos convertimos. Claro, también perdimos en la última parte. Recién ahí salir en la búsqueda.

-Perú no es una selección clasificada al mundial. ¿Hubo técnicos que dijeron que no?

No siempre se quieren reunir. Por diferentes motivos: hay entrenadores que todavía sienten que no están en la etapa de tomar a una selección, sino te dicen: ‘Yo quiero la adrenalina de club’. Sí, claro, y no solamente uno me dijo eso. Otros no veían en Perú una posibilidad para poder llegar a los objetivos. Y también unos que sí, que estaban fascinados en querer llegar. Pero yo no quería que no estén al 98 o 99% con las ganas. Tiene que estar al 100%, porque ese 1% o 2% es el que te va a terminar volteando, porque van a encontrar excusas, van a encontrar fastidio. Y ahí vienen los problemas.

Jean Ferrari, director general de fútbol de la FPF, conversó con El Comercio. (Crédito: Mario Zapata).

-¿Te dijo algo Mano Menezes, un gesto, algo que determinó que él podía ser el elegido?

Mano es el entrenador que ha calzado en absolutamente todo lo que yo he puesto sobre la mesa. En la primera reunión me di cuenta que era él.

-¿Por qué?

Su forma de poder llegar a la persona. Yo pensaba: “Si puede llegar a mí, que he sido futbolista durante 20 años, puede llegar rápidamente a ellos también”. Hablamos de historia del fútbol peruano, de entrenadores brasileños que habían llegado aquí, de cuántos futbolistas que militan en otras ligas y sus comportamientos -te sorprendería todo lo que sabe, por ejemplo, de André Carrillo o Erick Noriega-; de su comando técnico. Tiene un preparador físico muy bueno que viene además de selección uruguaya, que viene de estar en ligas como México, España y que, además, ha dirigido en el Bolívar de La Paz. Conoce perfectamente el manejo y todo lo que son las regulaciones del cuerpo en la altura.

-¿La selección va a jugar algún partido en altura en las Eliminatorias, cierto? Tú estás a favor.

Yo esto lo veo como ir a la guerra. Así lo veo. Si yo voy a la guerra y me dan una pistola de agua, evidentemente, al primer disparo estoy fuera. Yo tengo que utilizar todas las armas. Lo que voy a hacer es poner sobre la mesa a mi comando técnico, para que ellos evalúen y digan: “Okey, me has traído un tanque de guerra, un portaaviones, una bazuca”. Él tendrá que decidir qué arma va a utilizar y en qué momento: para enfrentar a una potencia, a uno de tu mismo nivel, él tendrá que evaluar. Si me preguntas a mí, me encantaría poder descentralizar a nuestra selección, sí, pero más aún utilizando armas que tenemos y que nunca las hemos utilizado. Pero eso ya va a ser una decisión en conjunto: el entrenador, el presidente de la Federación y el directorio.

-¿En ese escenario te parece muy importante la opinión de los jugadores, que en el último tiempo han sido reacios a jugar en la altura?

COnversaremos. ¿Por qué Chile terminó jugando en Calama? Ecuador dejó de jugar en Guayaquil y ¿a dónde se fue? A Quito. Colombia dejó Bogotá y terminó asfixiando a todas las selecciones en un Barranquilla que no puedes respirar. Lima, como lo conversábamos con Mano, es el lugar ideal para todas las selecciones.

-¿Es una localía demasiado amable?

Es ideal, porque llegas, tienes un clima templado, un campo impecable, no tienes lluvia, no tienes calor, no tienes altura, tu hinchada no es hostil. Mientras que cuando te vas a Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador... Desde que llegas eres visitante. Hasta ahora tenemos la imagen del 98 en CHile. Entonces tenemos que también aprender a jugar de locales. Y el tema del romanticismo yo lo dejaré a un costado.

-¿Es cierto que la primera decisión de Mano es conversar con algunos jugadores de fuera?

Sí. Y quiere ir a ver entrenamiento de los equipos profesionales, quiere ver partidos presencialmente, no por televisión.

-¿Cuál es su mirada sobre los ‘Eurocausas’?

Es parte de este proceso. Una cosa que tenemos bien definida es la ampliación de universo de futbolistas. La otra es reducción del margen de edad. Y potenciar a nuestro fútbol de menores: Mano propone al entrenador Sub 20, que será Thiago Kosloski.

-Te escuché en una declaración decir que si tu voto hubiese sido decisivo, no estabas a favor de los siete extranjeros en Liga 1.

Sí, correcto.

-¿Y cuánto puedes influir para que, por ejemplo, regrese la Bolsa de Minutos o se active el Torneo de Reservas?

Lo que pasa yo puedo dar una opinión como Director General de Fútbol. Y es una opinión. Allá si la Liga lo toma o no lo toma. O sea lo mío no es impositivo, es propositivo. Fundamento lo que propongo: con seis extranjeros el año pasado los clubes llegaron a instancias importantes en torneos internacionales. Lo que funciona no hay que cambiarlo.

-¿No colisiona el proyecto de refundar menores con que no haya Bolsa ni Torneo de Reservas?

Sí. Por eso es que estamos haciendo el doble de esfuerzo para poder, con este plan de ‘scouting’ a nivel internacional, suplir lo que no se pudo hacer con el campeonato local. Lo que sí es verdad es que va a haber un torneo Sub 18. Debe empezar ahora en abril.

Menores, uno de los pilares de la FPF para la reestructuración del fútbol peruano. (Foto: Instagram)

-¿Y que no empiece con la Liga 1 es por un tema básicamente económico?

Sí. No es barato hacer un torneo de esta magnitud. Nosotros planteábamos que si los Sub 20 salen en lista y no tienen la posibilidad de jugar el fin de semana, jugaban lunes. Ese iba a ser el día. Pero nos cortaron esa posibilidad, no sé cuál fue el argumento de los clubes. No ven la proyección, sino lo inmediato. Y eso lamentablemente es perjudicial para las selecciones.

-El año pasado emigró GUzmán, de ALianza y ahora se va otro GUzmán, pero de la U. ¿Tú estás a favor de que emigren cuanto antes los jóvenes?

Mientras más rápido se puedan ir mejor para que se potencien. Ideal, entre los 16 y los 18 años

-A propósito de eso, ¿cómo debe ser el nuevo futbolista peruano mirando el 2030?

Tenemos un perfil. Y el perfil no solamente es de un futbolista, sino basado en un sistema de juego: hoy estamos enfocados en el 4-3-3. Pongo un ejemplo: el arquero. El Sub 13 debe tener una talla y un peso. El sub 15 otro, el 17 otro, el 20 otro y el de selección absoluta otro. El arquero de la selección mayor no debería tener menos de 1,85 metros. Los back centrales igual. Los laterales tienen que estar en un promedio no menor de 1,75 m. Vamos a polemizar porque porque alguno va a decir: “¿Y por qué tiene que ser en 1,75?” Por supuesto que puede aparecer un lateral derecho de 1,60 metros, pero son excepciones a la regla. No es perfecto, todo es mejorable.

Mano Menezes. (Foto: Paloma del Solar / GEC)

-En esa línea, ¿qué se busca con el 10 de Perú en la etapa Mano Menezes?

Lo hablábamos también con eñMano en un momento, ¿Tú tendrías en tu esquema a James Rodríguez? A ver, que se rompan la cabeza muchos. Es el tradicional enganche. ¿Y defensivamente? Si no lo hace, no puede jugar en tu esquema. Ya no es un juego colectivo, sino un equipo para él.

-¿Jugaría en un equipo de Mano un James?

Los futbolistas deben adaptarse al sistema y no el sistema al futbolista. Creo que eso lo responde.

-Perú hoy no tiene un enlace así, así que no tendrá ese problema…

No parece, pero esto es fútbol. Felipe Chávez la rompe en Colonia y no sabemos. Y así podemos ir hablando de una cantidad de chicos. Es muy interesante, es un chico que tiene unas condiciones… es diferente. Y tiene además formación europea. No es el clásico enganche atrás del punta que hace malabares, no. También recupera y hace recorridos.

-Hay una idea de sumar a un asistente peruano en el comando técnico. ¿Óscar Ibañez es una posibilidad de sumarse o están buscando otro perfil?

Seguramente eso lo vamos a conversar. Vamos seguramente a evaluar. Yo tengo por ahí algunas ideas en base a un perfil. Pero va a ser un tema netamente de conversación con Mano Menezes porque al final va a ser parte de su comando técnico. Pero lo que yo sí quiero es que sea un peruano que absorba conocimiento, absorba lo que este comando técnico va a traer. Porque es bueno dejar escuela, es bueno que haya una persona que pueda de alguna manera exponer lo que él está viviendo y está pasando con un comando técnico de esta naturaleza. A Óscar en su momento yo se lo planteé. Y él no quiso. Pero bueno, siempre las posibilidades de poder ver y evaluar van a estar abiertas, absolutamente, para todos. Entonces, a partir de ahí y en función a este perfil que te digo es que yo lo pongo sobre la mesa y con Mano se tendrá que que decidir.

-Última pregunta. ¿Vamos a ir al mundial de 2030?

Sí. Estamos para pelear. Yo no voy a guardar nada. Tengo el pecho y la espalda para recibir críticas. Cuando todos los peruanos vean la tabla de posiciones en 2030, vamos a estar satisfechos.

