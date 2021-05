Conforme a los criterios de Saber más

Martín Távara salió de los entrenamientos de Sporting Cristal ayer al mediodía. Mientras conducía rumbo a su casa, recibió la llamada desde la Federación Peruana de Fútbol. Lo estaban invitando para que asista a la Videna y así poder vacunarse contra el COVID-19. El volante de Sporting Cristal desvió al camino y, cuando estaba cerca de llegar, le dijeron que la vacunación para jugadores de la selección peruana quedaba suspendida. Allí parecía terminarse el mal rato, hasta que volvieron a timbrarle desde Videna. “Sí habrá vacunación”, le afirmaron a Távara y este llegó a la Videna donde prácticamente esperó por dos horas en vano. Junto a él, otros futbolistas como Horacio Calcaterra, Alex Valera y Christofer Gonzales tuvieron que darse media vuelta sin ninguna inmunización.

“El Ministerio de Salud no tuvo nada que ver con ese llamado a los jugadores. Deben responder de la Federación”, dijo el ministro Ugarte algo mortificado ayer en una improvisada conferencia al vuelo con canales de TV. La FPF envío el 10 de mayo una carta al presidente Francisco Sagasti para pedirle evaluar la entrega de vacunas de Pfizer a los integrantes de la selección peruana. “La inmunización es un criterio fundamental de las competencias internacionales de Conmebol”, decía el oficio N°157-FPF-2021. El Minsa, luego de hacer consultas a su Comité de Ética, decidió que esas vacunas no procedan al confirmar que las vacunas no son obligatorias para la Copa América.

“Mintieron... mintieron... mintieron”, le repite el periodista de RPP, Jaime Chincha, al Ministro de Salud, Óscar Ugarte, quien en ningún momento niega sentirse engañado tras explicar toda la controversia generada alrededor de la suspendida vacunación al plantel de la selección peruana. Lo que le toca aclarar a la Federación Peruana de Fútbol es por qué convocó a los futbolistas seleccionables si, ni siquiera, tenían la aprobación del Ministerio para aplicar esas vacunas de Pfizer.

🔴 COMUNICADO | El Ministerio de Salud informa sobre solicitud de vacunación realizada por la Federación Peruana de Fútbol.https://t.co/zk6LjmWhBC — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) May 13, 2021

La situación, sin duda, merece una aclaración del presidente de la FPF, Agustín Lozano y del secretario general, Óscar Chiri, quien fue señalado por Ugarte como autor de las cartas enviadas desde Videna. ¿Por qué convocaron a los futbolistas sin tener el visto bueno definitivo? Además, para agravar la situación, este Diario pudo confirmar que los clubes peruanos no recibieron ninguna comunicación formal de la federación. Fuentes de Sporting Cristal nos informaron que este cuadro no recibió ningún pedido de permiso para que sus futbolistas sean inmunizados ayer. Incluso, las cabezas del equipo rimense evalúan publicar un comunicado oficial para deslindar de esta vacunación suspendida.

Responsabilidades directas

En todo este asunto existe una contradicción donde tampoco sale librado el Ministerio de Salud. En su Comunicado Nº 526, ayer a las cuatro de la tarde, aproximadamente, el Minsa informó que “se iba a evaluar la solicitud de la Federación Peruana de Fútbol (oficio N°157-FPF-2021) para vacunar a la delegación que viajará a la Copa América”. La contradicción pasa por la siguiente: el comunicado del Ministerio llegó después de todos los movimientos de futbolistas en la Videna para recibir una vacuna. El Minsa se pronunció a las 4:03 p.m. y cuatro horas después el ministro Ugarte descartó totalmente que se llevaran vacunas a la Videna. ¿Fue solo una negligencia de la FPF o sí hubo al menos acuerdo verbal con el Ministerio? Desde este Diario intentamos obtener la versión desde la Federación, pero aún no ha sido posible tener ese contacto. El silencio sobre un caso tan controversial está muy cerca de cumplir 24 horas.

Horacio Calcaterra fue uno de los futbolistas del torneo local que asistió a la Videna para vacunarse. (Foto: AFP)

El Ministro de Salud, Óscar Ugarte, mencionó casi diez veces a Óscar Chiri como el responsable de esta mala gestión. Manejamos la información que fue el mismo Chiri quien pidió que sean invitados los futbolistas del torneo local para una jornada de vacunación que no se dio.

Tanto Chiri como Lozano deben responder por qué era tan grande la insistencia por obtener estas vacunas, si no era un requisito obligatorio para viajar a la Copa América. Ayer en la Videna, además, también fue posible ver tres miembros del directorio de la FPF: Franklin Chuquizuta, José Carlos Isla y Juan Quispe. Lo sorpresivo de estas tres visitas es que hemos podido confirmar que no había ninguna reunión ayer en agenda. ¿Estos tres directivos también tenían planeado recibir la vacuna Pfizer? Es otra pregunta que Agustín Lozano debe responder.

No es la primera vez que Agustín Lozano demuestra indolencia en el tema de la pandemia. Aquí organizando una "pichanga" con amigos. (Facebook/Liga 2 Perú Oficial)

Después de la suspensión de la vacunación en Videna, Óscar Chiri sostuvo una larga reunión con Néstor Bonillo, preparador físico de la selección peruana, para explicar esta cuestionada gestión. Es importante señalar, que el comando técnico de Ricardo Gareca fue uno de los últimos grupos en enterarse de esta vacunación. Incluso, Ricardo Gareca ayer se retiró muy mortificado de las oficinas de la federación y enfatió que él no se iba a vacunar, que iba a esperar su turno como todos los ciudadanos.

El fastidio de Gareca ya parece un mal crónico dentro de la selección peruana, debido a que a mitad de semana la Federación Peruana de Fútbol ya había iniciado negociaciones con él para reducirle el sueldo. Esa reducción, según sabemos, fluctúa entre un cuarto de su sueldo por tres meses hasta un sueldo completo en una sola entrega. El ‘Tigre’ habría aceptado esa reducción, pero solo a modo de préstamo y sin que se toque el sueldo de los trabajadores con sueldos menores.

Agustín Lozano y Óscar Chiri pidieron vacunas al Minsa con argumentos que el mismo Óscar Ugarte desestimó ayer. Ambos funcionarios del fútbol no solo se quedarán sin vacunas, del otro mal que no se podrán inmunizar es del cuestionamiento por las responsabilidades que no quieren reconocer.

