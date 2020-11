Conforme a los criterios de Saber más

Bastaron 39 minutos –y un gol en contra– para que Ricardo Gareca lo mande a la cancha ante Chile. Christian Cueva se enfundó la blanquirroja, se subió las medias, amarró sus chimpunes, y saltó al campo. Al ‘Tigre’ no le tembló la mano para corregir en el primer tiempo. El volante del Yeni Malatyaspor de Turquía entró por Pedro Aquino e hizo lo que pudo. Antes de que acabe la primera etapa del partido, filtró un pase preciso a André Carrillo, quien se sacudió a un defensa y sirvió para Raúl Ruidíaz, que finalmente fallaría ante Claudio Bravo. En el segundo tiempo, ya más asentado en la cancha, Cueva fue de los que más fútbol le dio a la selección peruana. Incluso, logró anotar dos veces, pero sus tantos fueron anulados (uno porque antes le había chocado al árbitro y el otro por una mano previa de un compañero). Pese a su empeño, no pudo cambiar la historia del partido. Sin embargo, su ingreso tuvo un detalle llamativo –y no hablamos de su singular peinado– y que pasó desapercibido: volvió a usar la ’10′.

No es más que una peculiaridad. Christian Cueva podría usar la ’99′ y su posición en el campo seguiría siendo la misma. Sí resulta curioso que apenas la ’10′ haya estado disponible –era utilizada por Jefferson Farfán, ausente en esta convocatoria– el volante haya vestido ese dorsal. Él inició su paso por la selección peruana en la ‘Era Gareca’ con la ‘8’, que vistió hasta que ‘Jeffry’ dejó de ser convocado para tomar la ’10′. Una vez Farfán volvió a la bicolor, Cueva no tuvo problema en ‘devolverla’ y retornar a su antiguo número. Y la situación se repite.

Más allá de este detalle, lo que no es anecdótico es la importancia del volante para Ricardo Gareca. De hecho, Christian Cueva ha estado en 63 de los 70 partidos que el ‘Tigre’ lleva al frente de la selección peruana. Contando el partido contra Chile, solo cinco veces fue suplente. De esos partidos, la blanquirroja ganó solo una vez y cayó en cuatro ocasiones. Para el técnico es clave en su pizarra, por lo que no le importó ‘sacrificar’ un cambio en Santiago e incluirlo antes de que finalice el primer tiempo. Este martes, ante la Argentina de Lionel Messi, también irá de arranque, si es que no sucede nada extraño. Es más, la ausencia obligada de Renato Tapia –por acumulación de amarillas– le hace ‘más sencillo’ replantear al ‘Tigre’. Pedro Aquino ocuparía el lugar del jugador del Celta de España y eso abriría un lugar en el mediocampo para el popular ‘Aladino’.

-Las asistencias-

Con Christian Cueva en la cancha, la bicolor gana potencia en el ataque. No siempre está fino, es cierto, pero cuando aparece es capaz, por ejemplo, de filtrar un pase preciso y poner a uno de los atacantes en posición de gol de cara al arco. Por algo a Ricardo Gareca le es tan útil. En la selección peruana, el volante suma 10 pases gol y está igualado con Roberto Palacios como el mejor asistidor del siglo 21.

AÑO PARTIDO COMPETENCIA ANOTADOR 2015 Perú 3-1 Bolivia Copa América Paolo Guerrero 2016 Perú 4-0 Trinidad y Tobago Amistoso Beto da Silva 2016 Paraguay 1-4 Perú Eliminatorias Edison Flores 2017 Venezuela 2-2 Perú Eliminatorias André Carrillo 2017 Perú 3-1 Jamaica Amistoso Paolo Guerrero 2017 Ecuador 1-2 Perú Eliminatorias Paolo Hurtado 2017 Perú 2-0 Nueva Zelanda Eliminatorias Jefferson Farfán 2018 Países Bajos 2-1 Perú Amistoso Pedro Aquino 2018 Alemania 2-1 Perú Amistoso Luis Advíncula 2019 Perú 3-1 Bolivia Copa América Paolo Guerrero

La primera y la última asistencia de Christian Cueva tienen varias cosas en común. Fueron en una Copa América –Chile 2015 y Brasil 2019, respectivamente–, ante Bolivia, y en ambas ocasiones el destinario fue Paolo Guerrero, su socio favorito. Cuatro de sus asistencias fueron en Eliminatorias, y tres se dieron en partidos que Perú ganó. La otra fue ante Venezuela, en Mérida, donde la bicolor tuvo que remontar un 2-0 en contra y logró el empate.

Christian Cueva sirvió con precisión a Paolo Guerrero para el segundo gol de Perú ante Bolivia. Ese día, el ‘9’ anotó un ‘hat-trick’.

Se sacó a dos rivales y de zurda, su pie menos hábil, dejó solo a Da Silva, quien tras una buena jugada, anotó su primer y único gol con la bicolor.

La picó, se mandó una 'huacha’ al rival y dejó solo a 'Orejas’ Flores para que ponga el 2-1 transitorio. Perú ganó esa noche 4-1.

Tras una buena jugada de Flores, Cueva, en primera, sirve a André Carrillo para que anote el descuento para Perú. El partido quedaría 2-2.

De un sutil toque de taco, ‘Aladino’ dejó a Guerrero de cara al arco para que defina en el amistoso ante Jamaica.

Christian Cueva asistió a Paolo Hurtado para que sentenciara la victoria en Quito.

Bajó de pecho, eludió a un rival, una bicicleta y el pase tres dedos para que Farfán anote a Nueva Zelanda.

Tras el Mundial, Perú jugó dos amistosos en Europa, y Cueva dio una asistencia en cada partido. La primera fue de córner a Pedro Aquino ante Países Bajos.

La segunda asistencia del volante fue ante Alemania a Luis Advíncula.

El gol de Guerrero con soberbia asistencia de Cueva significó el empate ante Bolivia. El partido acabaría 3-1 a favor de la bicolor.

-Los goles-

Si bien la principal virtud de Christian Cueva es su buen pie y los pases filtrados, el volante posee una cuota goleadora importante. Por algo ha anotado 10 goles con la selección peruana. Con el ‘Tigre’ al mando, solo Edison Flores (13) y Paolo Guerrero (18) tienen mayor cantidad de goles que él. ‘Cuevita’, al igual que Jefferson Farfán, tiene 10 goles en la ‘Era Gareca’.

AÑO PARTIDO COMPETENCIA ¿CÓMO FUE? 2015 Brasil 2-1 Perú Copa América Pierna derecha 2016 Perú 4-0 Trinidad y Tobago Amistosos De cabeza 2016 Perú 2-0 Ecuador Copa América Centenario Pierna derecha 2016 Perú 2-1 Ecuador Eliminatorias Penal 2016 Perú 2-2 Argentina Eliminatorias Penal 2016 Paraguay 1-4 Perú Eliminatorias Pierna derecha 2017 Perú 2-1 Bolivia Eliminatorias Pierna derecha 2018 Perú 2-0 Escocia Amistosos Penal 2019 Perú 1-0 Paraguay Amistosos Pierna derecha 2019 Perú 1-0 Costa Rica Amistosos Pierna derecha

El primer gol de Christian Cueva con la selección peruana se dio ante Brasil, en la Copa América 2015. Cuando muchos a Ricardo Gareca por la inclusión del entonces volante de Alianza Lima, este respondió en su primer partido oficial. En Eliminatorias a Rusia 2018, anotó cuatro tantos. Luego, solo marcó en partidos amistosos.

Christian Cueva apareció presionando en el área de Brasil y aprovechó el error rival para marcar de un derechazo.

EL volante abrió el camino del triunfo ante Trinidad y Tobago en amistosos. Es su único gol de cabeza con la selección.

Tras una excelente jugada personal, anotó el primer gol del partido ante Ecuador. El resultado final sería 2-2.

Ecuador lo volvió a sentir. Christian Cueva abrió el camino del triunfo en el Estadio Nacional por Eliminatorias.

A 'Aladino’ no le tembló la pierna para pararse frente a ‘Chiquito’ Romero y anotar de penal el empate definitivo ante Argentina.

En una noche en la que estuvo intratable, 'Cuevita’ anotó el tercero para Perú tras un rebote.

A Perú le costó ponerse adelante (gol de Edison Flores) y Cueva puso el tanto de la tranquilidad momentánea.

En la preparación a Rusia 2018, Perú enfrentó a Escocia y el volante volvió a fulminar de penal.

De un potente derechazo, marcó el único gol del partido.

Tras un excelente pase de Ruidíaz, Cueva realizó un doble amague y definió de un cañozazo.





MÁS EN DT

VIDEO RELACIONADO

Christian Cueva se pronuncia tras convocatoria de Lapadula