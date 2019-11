“Si tengo tanto tiempo aquí, ya deberían conocerme mejor”, dijo hace poco Ricardo Gareca en una de sus conferencias de prensa. A lo que se refiere el ‘Tigre’ es que en sus convocatorias el margen de sorpresas cada vez es menor. Así tengamos debates interminables y desfilen nombres de las figuras de cada fecha del torneo local (por ejemplo, esta semana serán candidatos el golero Manuel Heredia y Reimond Manco), el entrenador de la selección peruana no variará mucho sus criterios para elegir jugadores.

En el puesto donde quizá más ha probado después del Mundial de Rusia es en la delantera. Aún contamos con Paolo Guerrero, sin embargo las Eliminatorias durarán tres años y el ‘Depredador’ en algún momento podrá ser un capitán ausente. Para esa carencia, Gareca ya tiene respuestas en el arranque del proceso clasificatorio a Qatar 2022. A continuación mencionamos a los jugadores que serán variantes en búsqueda del gol. Difícilmente sea incluido uno más en el mediano plazo.

1. Raúl Ruidíaz

Goleador en la Major League Soccer y finalista de esta temporada 2019 con el Seattle Sounders. La ‘Pulga’ se hizo presente con dos goles en la semifinal ante el poderoso Los Angeles FC -que tenía en el mexicano Carlos Vela a su figura mayor-, y ratificó que es un jugador que hace historia en su desempeño con equipos del exterior. Su producción con la selección es prácticamente la cuarta parte de su promedio con clubes. Precisamente, en esta fecha doble frente a Chile y Colombia debería llegar su momento para mejorar esas cifras. Además, Ruidíaz ha sumado una variante que lo hace más atractivo como jugador de selección: puede jugar más atrasado, como un segundo delantero o hasta como un mediapunta (no olvidemos que Christian Cueva llegaría sin fútbol al arranque de las Eliminatorias).

Raúl Ruidíaz. (Foto: Fernando Sangama) FERNANDO SANGAMA | GRUPO EL COMERCIO

2. Jefferson Farfán

También tiene 35 años como Paolo Guerrero, sin embargo se mantiene vigente en el fútbol europeo, dentro de un club que actualmente pelea por clasificar a los octavos de la Champions League o, en el peor de los casos, acceder a un sitio en la próxima fase de la Europa League. El problema con el jugador del Lokomotiv de Moscú es su complicada lesión durante la última Copa América de Brasil 2015. En Rusia ya confirmaron que este año no podrá volver a las canchas. Lo que le toca a Jefferson es hacer la mejor pretemporada posible. Esta situación podría alejarlo de la fecha de inicio de las Eliminatorias (en la fecha FIFA de marzo). Para mediados del 2020, la selección todavía necesita a Farfán. El ’10′ de la Blanquirroja, además, también es polifuncional. Puede ser extremo, mediapunta o '9′. Imposible descartarlo.

Jefferson Farfán. (Foto: AFP) JUAN MABROMATA LUKA GONZALES | AFP

3. Yordy Reyna

Más allá de que sea un jugador controversial por temas extradeportivos y que su productividad con la bicolor sigue siendo una deuda, el atacante de los Vancouver Whitecaps ocupa un lugar en esta lista de preferencias aunque algo relegado. Cuando Guerrero, Farfán y Ruidíaz estén bien, será muy complicado que Reyna tenga sitio. De todos modos, aún no lo expulsemos del paraíso de convocables. Eso sí, lo mínimo que tendrá que hacer Yordy es mantener la continuidad y cuota goleadora en la MLS y desaparecer por completo de las noticias de farándula. No se le pide mucho.

Yordy Reyna. (Foto: Fernando Sangama) FERNANDO SANGAMA | GRUPO EL COMERCIO

4. Beto da Silva

Este caso sí merece un análisis extra. Sin continuidad en la segunda división de España, volverlo a ver en la selección solo responderá a lo que es un secreto a voces: es un jugador que le gusta mucho a Ricardo Gareca. Los números de Beto con el Deportivo La Coruña, esta temporada, son bastante pobres: solo 16 minutos. Así es, el 7 de septiembre Da Silva ingresó en el minuto 79′ ante Albacete y el 18 de setiembre entró a los 85′ frente a Numancia. Nada más y nada menos. Cero goles. Con actividad quizá hubiera podido superar en las preferencias a Ruidíaz y a Yordy. Hoy es el quinto delantero.

Beto da Silva. (Foto: Violeta Ayasta) Violeta Ayasta | GRUPO EL COMERCIO

Por lo menos para la primera fecha doble de Eliminatorias este es el universo de delanteros que manejará Ricardo Gareca. No olvidemos que delanteros más jóvenes como Christopher Olivares o Sebastian Gonzales Zela serán prioridad en la selección Sub 23 que disputará el Preolímpico de enero. Será difícil que Gareca, más allá del lateral Marcos López, se la juegue por un Sub 20 en la hora de la verdad, cuando el balón de las Eliminatorias comience a rodar en marzo. No falta mucho y en esta lista estarán los elegidos para dejarnos roncos con los goles más esperados. Los que nos acerquen poco a poco a Qatar.