Se vienen dos meses de definiciones con respecto al futuro de la selección peruana. En dos semanas comenzará la fecha doble de amistosos FIFA y el 3 de diciembre será el sorteo del fixture para las Eliminatorias mundialistas Qatar 2022. Si bien Ricardo Gareca tiene un grupo base de trabajo que no piensa modificar, hay ensayos que son inevitables para evitar contratiempos de último momento antes de perseguir el objetivo más importante: repetir la clasificación a una Copa del Mundo. ¿Cuáles serán las principales pruebas que veremos ante Chile y Colombia?

1. El esquema

Después del Mundial Rusia 2018, si hubo un partido que marcó la segunda etapa del proceso de Gareca con la selección fue la goleada 5-0 ante Brasil en la Copa América de este año. Desde aquel encuentro surgió la iniciativa de buscar variantes para tener una volante con más recuperación y, de esta manera, hacernos un equipo menos vulnerable en la alta competencia. Con la presencia de jugadores como Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Pedro Aquino, Carlos Ascues y Christofer Gonzales será posible concluir si nos acomoda mejor el 4-2-3-1 que nos llevó al Mundial o insistir en el 4-3-3 que funcionó ante el mismo Brasil en setiembre (victoria 1-0 para la bicolor en Los Ángeles).

Christofer Gonzales es una de las variantes que le ha permitido al técnico de la selección mutar de su clásico 4-2-3-1 a un nuevo 4-3-3. (Foto: EFE). Marcelo Chello | EFE

2. El reemplazo para Cueva

Ante la posibilidad que Christian Cueva se encuentre inactivo mínimo por dos meses más, ya es urgente buscar una variante concreta en su puesto de mediapunta. Hay reemplazos que conocemos de memoria en este proceso de Gareca. El suplente de Luis Advíncula es Aldo Corzo y el de Tapia puede ser Pedro Aquino (o viceversa). Es difícil, por ahora, tener a una variante del jugador del Santos que podamos pronunciar de memoria. Esta vez sí habrá minutos de sobra para saber si Cristian Benavente se acomoda en ese puesto o si podemos usar a Sergio Peña, Gonzales o al mismo Raúl Ruidíaz (sí, en el Seattle está jugando más retrasado y mantiene su cuota goleadora) en esa zona del campo.

Con Cueva prácticamente fuera de circulación al menos lo que resta del año, Gareca deberá pensar en nuevas opciones para el puesto de mediapunta. (Foto: AFP). CRIS BOURONCLE | AFP

3. La consolidación de Ruidíaz

No hay mejor momento que el actual para que Raúl Ruidíaz busque una productividad como delantero de selección. Acaba de clasificar a la final definitiva de la MLS con un doblete ante el favorito Los Angeles FC. Motivado, en gran estado físico y cotizado en el fútbol estadounidense, la 'Pulga' vuelve para recuperar el puesto de sucesor natural de Paolo Guerrero. Que tampoco nos sorprenda si, después de mucho tiempo, Ruidíaz juega de titular junto a Paolo. Esa es otra prueba pendiente para consolidar a Ruidíaz dentro del universo de jugadores de selección.

Goleador en el Seattle Sounders campeón de la Conferencia Oeste de la MLS, Raúl Ruidíaz sigue con la tarea pendiente de demostrar su capacidad goleadora en la selección. (Foto: AFP). YURI CORTEZ | AFP

4. ¿Y si Trauco no está?

Miguel Trauco lleva tres años como titular indiscutible en la banda izquierda. Lo que preocupa del jugador del Saint Etienne es que no ha logrado consolidarse en sus clubes. Tanto en el Flamengo como en el club francés ha resignado su opción de ser titular para esperar su oportunidad en el banco de suplentes. Esa inactividad podría afectar su rendimiento y Gareca aún no encuentra una variante que pueda reducir la preocupación en caso Miguel no esté al 100%. En esta fecha doble de amistosos, se espera que Marcos López pueda demostrar los progresos alcanzados desde que se fue al San Jose Earthquakes de la MLS.