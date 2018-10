¿Ricardo Gareca tuvo intenciones de entrenar a la selección argentina?

La selección peruana atraviesa su segunda etapa bajo el mando de Ricardo Gareca. Pese a ello, desde Argentina, precisamente en el programa '90 minutos' de FOX Sports, Óscar Ruggeri aseguró que el 'Tigre' tuvo la intención de dirigir a su país, pero que la AFA nunca se comunicó con él.

"No me hables de ese tema que estoy bastante caliente. Estuvo un mes (libre), cuando le dijo a Perú que se tomaría un tiempo. A mi me gustaba que venga Gareca si no venía Simeone. Yo le hablé, le dije que espere un mes. Ni lo llamaron, ni hablaron con Gareca que quería dirigir la selección argentina. Ahora por supuesto dirige a Perú debido a que le va bien gracias a Dios", mencionó Ruggeri.

Minutos más tarde, Ruggeri entró en mayor detalle sobre como fue su comunicación con Ricardo Gareca. Además, el ex campeón del mundo confirmó que el 'Tigre' siempre fue de su agrado para tomar las riendas de la selección argentina.

"Yo le dije no firmes nada, espera y pide un tiempo. Él pidió un tiempo y se tomó un mes. Gareca era el indicado porque dirigió el Mundial y lo hizo con Perú luego de 36 años. Agarró una camada de jugadores peruanos no fáciles y los terminó llevando al Mundial", sentenció Ruggeri.

Ricardo Gareca es el actual técnico de la selección peruana. Sin embargo, desde Argentina aseguraron que el 'Tigre' tenía todo el deseo de estar al mando de la albiceleste (Video: FOX Sports)

Cabe precisar que la selección peruana acaba de concluir su gira por Norteamérica. En el primer duelo goleó 3-0 a Chile, mientras que el segundo igualó 1-1 frente a Estados Unidos.