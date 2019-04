Selección peruana: ¿Cuántos mundialistas en Rusia 2018 fueron de la Sub 17?

Faltaban doce meses para que dos amigos se separaran diez mil kilómetros después de haberse visto casi todos los días durante cuatro años. Tenían 16 años, recién habían acabado la secundaria en el colegio Los Reyes Rojos y para los periodistas que cubrían aquel Sudamericano Sub 17 del 2001 eran los nombres principales anotados en las libretas.



Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, en las categorías menores de Alianza Lima, habían escrito una historia de dibujos animados con goles incontables y resultados de escándalo para superar a sus rivales. A solo un año de distanciarse, tuvieron su primera prueba en las alturas de Arequipa. Desde sus miradas hacia la cámara era evidente que querían alzar vuelo. Aún no sabían que un junio del 2018 iban a elevarse hasta la gloria.



Farfán y Guerrero (o viceversa) fueron los atacantes de aquella selección Sub 17 que ocupó el séptimo puesto en el Mundial de la categoría, disputado el 2001 en Arequipa. El técnico era César 'Chalaca' Gonzales -quien para ese entonces ya había descubierto a Juan Vargas en una canchita de Magdalena- y tenía como defensor principal a un tal Alberto Rodríguez. La generación de 1984, la que puso la experiencia en el plantel peruano que clasificó al Mundial de Rusia 2018.



¿Cuántos de los jugadores que integraron el plantel dirigido por Ricardo Gareca fueron alguna vez Sub 17? En total fueron 12 jugadores "con proceso" como lo define actualmente el Jefe de la Unidad Técnica de Menores, Daniel Ahmed. Farfán, Guerrero y Rodríguez sumaron cuatro puntos en aquel 2001. No alcanzó para clasificar al cuadrangular final de la categoría.



En el Sudamericano 2003, el técnico fue Óscar Hamada y el único sobreviviente de aquel proceso fue el arquero José Carvallo. Con dos empates en aquel torneo (ante Colombia y Bolivia), la bicolor ocupó el noveno lugar del torneo.

-Mundialistas desde antes-



Dos años después, el argentino José Pavoni formó un cuadro para el Mundial Sub 17, debido a que Perú fue el país anfitrión. Christian Ramos, capitán de aquel cuadro, fue el único de ese equipo que repitió la experiencia mundialista en Rusia. La Blanquirroja, que empató con Ghana y perdió con China y Costa Rica, fue eliminada en primera ronda.



Juan José Oré encaminó a la primera clasificación a un Mundial por mérito deportivo a un torneo juvenil de selecciones. Ese cuadro del 2007, apodado como los 'Jotitas', llegó hasta cuartos de final en el Mundial de Corea. El golero suplente era un tal Pedro Gallese, quien tenía pocas opciones de alinear ante el buen momento que exhibía Eder Hermoza. Hoy, el 'Pulpo' estiró las manos elásticas para apoderarse del puesto en mayores hasta nuevo aviso. Lleva casi cuatro años como titular indiscutible. Del cuadro del 2009 quedó muy poco no solo para selecciones, sino para también para equipos de Primera División. Uno de los pocos que llegó fue Joazhiño Arroé, quien no ha sido considerado por Gareca en sus convocatorias.



Jota Jota Oré, aún en el cargo en el 2011, seleccionó a una base Sub 17 que hoy es la base del equipo que no solo estuvo en Rusia, sino que también disputará un cupo para Qatar 2022: Edison Flores, Wilder Cartagena, Andy Polo, Renato Tapia, Miguel Araujo y Pedro Aquino participaron de ese grupo, que luego tomaría Daniel Ahmed en la Sub 20. Seis de aquella Sub 17 siguen en la selección de mayores.



Podríamos decir que casi el 25% del grupo que afrontará la Copa América 2019 y las próximas Eliminatorias. Curioso detalle es que ese cuadro del 2011 también sumó 4 puntos en el Sudaméricano como aquella del 2001. Y también alcanzaron el séptimo puesto.



Otros jugadores como André Carrillo, Christian Cueva, Aldo Corzo, Carlos Cáceda y Luis Advíncula participaron de selecciones Sub 20. Todos ellos son fijos, salvo alguna eventualidad, para los próximos llamados del 'Tigre'. "Un objetivo de un proceso de menores como la Sub 17, debe ser que los muchachos vayan sumándose a los otros grupos de Sub 20 y finalmente a mayores", dice Daniel Ahmed, jefe de la UIT de la FPF.



Hace dieciocho años, toda la vida de un joven que estrena DNI, Farfán y Guerrero eran acompañados por los flashes principales de los reporteros gráficos. Ellos solo querían divertirse. Un año después, Paolo se fue a Alemania (Bayern de Múnich) y tres años más tarde, Farfán fue contrato por el PSV de Holanda.



Compadres y hermanos. Ambos le hicieron homenaje a la ausencia del otro, ambos goleadores con alma aliancista, ambos mundialistas de álbum. Hicieron casi todo juntos: uno estrenó su biografía cinematográfica el 2017, el otro lo hace en unos meses. En ese verano del 2001 ninguno sabía que iban a ser actores principales de la mejor de las películas.