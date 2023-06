Fue, detrás de Pedro Gallese, uno de los futbolistas con más minutos de la fecha doble en la gira asiática: 58 minutos contra Corea y casi 22 ante Japón. Su presencia, además, tiene que ver con un plan que Juan Reynoso ha tenido desde el inicio de su proceso, hacerlo jugar en dupla con Renato Tapia y que Yoshimar Yotún pueda ser más enlace que mixto. Pedro Aquino está en un momento clave de su carrera: deja América y se va al Santos Laguna, también de la Liga mexicana. Empezar desde cero. Y ponerse a punto porque en setiembre la selección ya no tiene margen de error.

-Desde el 2017 estás en México, seis años ya. ¿Cuánto cambió el Pedro Aquino de Lobos BUAP con el actual que va a Santos Laguna?

Futbolísticamente sigo aprendiendo mucho, sigo corrigiendo algunas cosas. En lo personal también estoy aprendiendo. Siento que soy un futbolista más profesional, eso sin duda.

-Esta última temporada con América jugaste 35 partidos (10 de titular y 25 como pieza de recambio), ¿cuál es tu balance?

En el América hubo oportunidad de jugar como titular los 90 minutos, pero después de una lesión no me fue tan bien y estuve alternando. Soy de los jugadores que me gusta tener continuidad y protagonismo. Una autoevaluación no me puedo hacer porque la autoevaluación sería salir campeón, que es la obligación de América como club grande.

-¿Cuánto te ha complicado la suplencia para tu estado de ánimo, porque como tú dices quieres jugar, ser protagonista y tener esa responsabilidad de ser un líder en el club que cuente con tus servicios?

Yo la verdad trabajo mucho lo que es la psicología, me he encargado de poner un poco más énfasis del profesionalismo en el ámbito espiritual. Sigo tranquilo porque trabajé bien para poder estar donde estoy.

Pedro Aquino Debutó en Sporting Cristal a los 16 años de la mano de Juan Reynoso (hoy el técnico de la selección peruana). En el 2017 llegó al fútbol mexicano para jugar en Lobos BUAP. Después pasó por equipos como León y América.

-Entiendo que tienes un preparador físico personal, ¿qué tan importante es trabajar en ese aspecto?

Sí, claro. Javier Díaz, un buen preparador físico, una buena persona, un buen psicólogo porque mentalmente te trabaja muy bien. Ha sido importante para recuperar energías para lo que viene.

-Ahora, ¿qué expectativas tienes de tu nueva etapa que está por comenzar en el Santos Laguna?

Jugar todos los partidos, salir campeón. Es lo que me ayudaría para seguir creciendo. Conozco el fútbol mexicano, sé que todo equipo es diferente y cada partido es distinto, pero debo adaptarme rápido. Vengo de jugar en América, en la altura y frío, ahora llego a una ciudad con clima caluroso y hay que saber dosificar cada entrenamiento o partido.

-¿Conversaste con el técnico Pablo Repetto? ¿Te comentó sobre los planes que tiene para ti?

Aún no he tenido la oportunidad de conversar con el profesor. Pero sé un poco qué es lo que quiere en el campo. Seguramente en el transcurso de los días voy a seguir en práctica con él y saber un poco más qué es lo necesita de mi.

-¿Santos es el equipo perfecto para que logres consolidarte en el fútbol mexicano?

Yo no sé si se pueda decir empujón. Creo que todos los equipos en los que estuve me ha ido de la mejor manera. Además trato de ser el mismo jugador siempre, el aguerrido, el que quiere lograr cosas y ganar títulos. Estar en Santos me ayudará a ser el Pedro Aquino de siempre, el que se levanta todos los días con el objetivo de conseguir objetivos.

Pedro Aquino estuvo presente en los últimos dos amistosos de la selección en Asia: ante Corea del Sur y Japón. (Foto: FPF)

-Pasando a la selección peruana. ¿Qué diferencias encuentras entre el trabajo de Juan Reynoso con el de Ricardo Gareca?

No suelo comparar a entrenadores, creo que cada uno tiene su estilo de juego y los dos lo hacen de la mejor manera para el crecimiento del fútbol peruano. Esperemos que nos vaya muy bien con Juan, está haciendo las cosas bien y se ha visto reflejado en el campo. Hay que seguir así.

-¿Enfrentar a selecciones poderosas como Alemania y Marruecos, y ahora a Corea y Japón, es mejor que jugar amistoso de menor nivel?

Sí, claro. Siempre un equipo internacional nos ayuda mucho a medir cómo estamos. Así no nos engañamos y corregimos errores.

-¿También crees, cómo Flores o Zambrano, que estamos obligados a clasificar al Mundial?

Creo yo que podemos lograr el objetivo de ir, pero vamos paso a paso, vamos a empezar bien las Eliminatorias y terminarla bien. Sobre todo esto último, terminar bien. Más que obligación, de parte de nosotros, creo que acostumbramos a los peruanos a hacer las cosas bien, a competir que eso es muy importante para el fútbol peruano y creo yo, si nosotros tenemos esa meta de ir al Mundial, lo vamos a hacer por nosotros, nuestra familia y la gente. Entonces, más que obligación será el trabajo de equipo y hacer las cosas por la que queremos.

-¿El equipo tiene sed de revancha por lo qué pasó en Australia en el repechaje?

Eso es lo más lindo del fútbol, que da revancha, así que esperemos tenerla pronto y se pueda dar de la mejor manera.

-En una posición donde tienes mucha competencia con Perú, ¿Reynoso te ha dado alguna indicación particular?

Somos varios en esa posición, y Juan ha sido claro: el que esté bien va a jugar. El que esté mejor en su club, creo yo será titular. Si no me toca, queda esperar; y cuando me toque, dar todo por la selección.

-Cristal, un equipo que te formaste, ¿anhelas regresar en algún momento?

Como siempre lo he dicho, Cristal es el equipo de mis amores, tengo un cariño y respeto con el club inmenso. Seguramente más adelante regresaré y podré retirarme ahi.