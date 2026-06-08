Por José Antonio Bragayrac

Estel Mundial 2026 tendrá varios componentes que lo hacen muy especial para el campeón sentimental que todos llevamos dentro. Será una oda a la nostalgia por la última vez de Cristiano Ronaldo y Messi, tendrá un nuevo formato por primera vez con 48 equipos y será posiblemente también una Copa del Mundo que nos recuerde que tan lejos estamos -otra vez- de ver a ese nivel a la selección peruana. La pregunta, aunque parece ociosa, surge de esa contradicción inmediata entre alegría y drama: ¿Por qué a los peruanos nos gusta tanto el Mundial si sufrimos cuatro años para casi nunca estar presentes?

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