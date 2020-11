Conforme a los criterios de Saber más

La estadística no admite discusiones. La selección peruana ha recibido ocho goles en sus primeros tres partidos de Eliminatorias. Solo tenemos mejor registro defensivo que Bolivia. Ricardo Gareca es el primer preocupado con esta cifra y ha decidido modificar su once base para el partido de esta noche ante Argentina. Dos cambios en la línea que estará delante del arco de Pedro Gallese.

Una de las costumbres de Gareca en partidos decisivos es establecer una práctica matutina para definir su once titular. Hoy lo volvió a hacer y sorprendió con dos modificaciones de último minuto: Aldo Corzo por Luis Advíncula y Anderson Santamaría por Miguel Araujo.

Estos dos cambios se unen al de Gianluca Lapadula por Raúl Ruidíaz y la modificación obligada (por acumulación de tarjetas amarillas) de Pedro Aquino por Renato Tapia en el mediocampo. El once que probó el ‘Tigre’ Gareca en la Videna de San Luis quedó así: Gallese; Corzo, Santamaría, Abram, Trauco; Aquino, Yotún; Carrillo, Cueva, Flores; Lapadula.

-Más de una razón-

Si hacemos un repaso de los goles recibidos por la selección peruana, es posible concluir que más de la mitad tuvo un protagonismo de Luis Advíncula en la jugada. Contra Chile se repitió la figura en el segundo tanto de Antonio Vidal.

De esta manera, Gareca le renueva la confianza a un jugador como Aldo Corzo de presencia decisiva en el último tramo de la clasificación mundialista de Perú. El lateral de Universitario fue titular en el triunfo de visita ante Ecuador en Quito, en el empate en la Bombonera ante Argentina y en el 1-1 frente a Colombia, que determinó el pase a la zona de repechaje. No es una responsabilidad nueva entrar en un partido caliente.

Lo de Santamaría es la conclusión a dos factores: ha mostrado que está cerca de esa versión que vimos el 2018 (incluso terminó la Copa del Mundo como titular) y el desempeño de Araujo ante Chile no ha convencido al cien por ciento. Si bien el defensor del Emmen, de los Países Bajes, no fue responsable de los goles ante la ‘Roja’, queda la sensación que como locales, ante Argentina, se busca un zaguero con mejor salida y no dejarle toda la responsabilidad a Luis Abram.

-Lapadula en busca del gol-

La presencia de Gianluca Lapadula en el once titular responde a esa búsqueda de hombres asociados al gol en la selección peruana. Esa es una urgencia para Ricardo Gareca. Para clasificar a Rusia, la Blanquirroja centró su producción goleadora en cuatro jugadores: Paolo Guerrero, Edison Flores, Christian Cueva y Jefferson Farfán. Dos de ellos están ausentes por lesión, Flores acaba de volver al plantel y Cueva tendrá que demostrar esta noche por qué es un titular indiscutible en el proceso Gareca. De todos modos, después de tres partidos jugados en estas Eliminatorias la única carta ganadora en ataque, por ahora, es André Carrillo.

Aún no se sabe, si para marzo podrán volver Jefferson Farfán y Paolo Guerrero. Es vital que la selección peruana busque nuevos “socios del gol”. Lamentablemente, Raúl Ruidíaz no pudo consolidarse en ese papel y, por ello, la oportunidad para Lapadula será esta noche ante la Argentina de Messi.

Un punto en tres partidos es muy poco para la selección peruana. Ricardo Gareca es consciente que ha llegado la hora de sumar sí o sí. Ya no podemos esperar más. Para conseguir este objetivo hay que partir de una ecuación que suena simple, pero que se le está complicando mucho a Perú: hacer más goles y evitar que te los anoten.

