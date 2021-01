Conforme a los criterios de Saber más

“Ricardo Gareca se va. Probablemente sea este fin de semana”, nos dice una fuente de la Federación Peruana de Fútbol que nos pidió confidencialidad. La frase, algo contundente, no tiene que ver la permanencia del ‘Tigre’ como técnico de la selección peruana, sino que es una decisión que se ha tomado hoy para sobrellevar las nuevas restricciones anunciadas por el gobierno peruano, en medio de la segunda ola del COVID-19. Gareca, junto a su mascota Almendra, pegarán la vuelta a Buenos Aires y allí esperar las noticias que lleguen desde Lima.

Sí, ha sido una decisión al apuro y casi de emergencia. Lo que esperan en la gerencia deportiva de la selección peruana es que Gareca no vuelva a presentar el cuadro de estrés del año pasado. Recordemos que en las entrevistas que ofreció, vía Zoom, el ‘Tigre’ fue enfático en criticar las drásticas medidas del gobierno ante el inicio de la pandemia. “Le pides a las gentes que se lave las manos y no tienen agua. Hay mucha gente que vive del día y que tiene que trabajar”, dijo en voz alta el argentino, en aquella ocasión.

En la Videna entienden que la mejor terapia que puede mejorar la convivencia de Gareca con la Federación es darle tiempo con su familia. Después de la fecha doble de Eliminatorias, con derrotas ante Chile y Argentina, Gareca amagó con renunciar a la Blanquirroja.

Todo ese cierre de año, lleno de sobresaltos en la interna, es lo que se quiere evitar en este inicio del 2021. El entrenador bicolor buscará vuelos para este fin de semana, antes que las restricciones sean más severas en cada rincón del país.

Lo curioso, aquí, es la fugacidad de la presencia de Ricardo Gareca en el Perú. El ‘Tigre’ llegó a Lima el pasado viernes, estaba dispuesto a cumplir con su cuarentena de rigor y después de eso asistir a la Videna para afinar la preparación con miras a los partidos de Eliminatorias de marzo ante Bolivia (en La Paz) y Venezuela (en Lima).





-Todo paralizado-

Ricardo Gareca, desde Buenos Aires, planeará reuniones de coordinación Vía Zoom con su comando técnico y con algunos futbolistas convocables de la selección. La lista para la fecha doble de Eliminatorias de marzo tendrá que cerrarse máximo en quincena de esa mes.

El resto del comando técnico de Gareca también permanecería en Argentina. Néstor Bonillo, el preparador físico de la Blanquirroja, iba a volver a Lima la otra semana, pero esto ha quedado descartado ante los anuncios del presidente Francisco Sagasti.

Lo que está comenzando a jugar en contra de la selección peruana es el tiempo. Incluso, en esta semana se suspendieron los entrenamientos de menores y mayores en el complejo deportivo de la Videna ante el contagio de cinco personas. De buena fuente, podemos afirmar que uno es técnico de maneras, el otro es fisioterapeuta y los otros son futbolistas de la MLS, quienes estuvieron entrenando en los últimos días.

“El fútbol peruano ha dado buenas señales en el cumplimiento de los protocolos. Tenemos que ver las propuestas que la Federación Peruana de Fútbol enviará hoy mismo al IPD y ver cómo salvamos esto. De momento todo está paralizado por los contagios anunciados en la Videna”, nos explica el director deportivo, Juan Carlos Oblitas.

Desde el personal deportivo hasta el administrativo viven en profunda preocupación en la Videna. Si la situación se agrava en el país, existe el temor del mismo Gareca que no tengamos el peso dirigencial para mantener nuestra localía en Eliminatorias frente a la Conmebol.





La segunda ola ataca a cada país sudamericano de manera diferente. Y, a diferencia del año pasado, las medidas de restricción también serán diferentes. La Federación Peruana de Fútbol, tanto para la liga local como para la selección peruana, enviará una propuesta al Instituto Peruano del Deporte y recibir los permisos para continuar sus trabajos en “burbujas sanitarias”. Es decir, con concentración absoluta por mínimo de dos semanas de cada plantel de jugadores.

Por ahora, vuelve la incertidumbre en el fútbol (como en todo el país). El mismo Gareca lo había anticipado cuando declaró al paso el viernes. “Hay que cuidarnos y que no vuelva a ocurrir lo que pasó en 2020. Nos va a agarrar más prevenidos este año, si es que la gente es más cuidadosa. Esperemos que no pare nada porque la gente necesita trabajar. Hay que velar por los trabajadores no solo en salud, sino también en economía”, dijo el ‘Tigre’. Sus recomendaciones no fueron escuchadas. Esta vez ya no alzará la voz. Solo se tomará el primer avión y volverá a su casa. Tiene que pensar con buenos aires.

MÁS EN DT...

VIDEO RELACIONADO