Parte médico de Boca Juniors: “Carlos Zambrano sufrió traumatismo costal durante el partido contra Gimnasia y, de acuerdo a los estudios realizados, tiene una fractura en la séptima y octava costilla, más neumotórax secundario a contusión pulmonar, motivo por el cual deberá ser intervenido”. Solo un par de días después de celebrar el título de la Superliga argentina, el zaguero peruano deberá estar de para cerca de un mes y se perderá la primera fecha doble de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

Los últimos tres partidos de Zambrano tuvieron mucha historia: final de la Copa América en su regreso a la selección, debut en la Copa Libertadores con Boca y el choque que le dio el título al club xeneize el último sábado en la Bombonera, nostálgicos recuerdos para un defensor que buscaba actividad y ahora queda al margen de la próxima convocatoria de la Blanquirroja.

Teniendo en cuenta que el ‘León’ era titular indiscutido para Ricardo Gareca en la zaga nacional junto a Luis Abram, ahora el técnico de la selección deberá encontrar a su reemplazante con urgencia. Y todos los caminos conducen a Miguel Araujo. La otra alternativa natural es Alexander Callens. Además, la ausencia de Anderson Santamaría, también por lesión, abre la posibilidad para un retorno inesperado: Alberto Rodríguez. Sí queda descartado Christian Ramos, mundialista que fichó esta temporada por César Vallejo pero ha tenido actuaciones irregulares y parece ya estar fuera del radar del ‘Tigre’ desde hace un buen tiempo.

Salvo alguna sorpresa de último momento, acá repasamos las opciones que tiene Gareca para reemplazar a Zambrano en los duelos eliminatorios del jueves 26 ante Paraguay, en Asunción, y del martes 31 frente a Brasil, en Lima.

MIGUEL ARAUJO

Su línea de carrera lo colocaba como el tercer central de la selección tras Rusia 2018, pero con el ‘Mudo’ Rodríguez y Ramos casi fuera de circulación debió dar el gran salto. No lo consiguió debido a que su salida de Talleres de Córdoba lo mantuvo un tiempo alejado de las canchas y permitió el retorno de Zambrano. Ahí el defensor de 25 años perdió terreno y Abram le ganó el puesto. Sin embargo, desde diciembre pasado goza de una saludable continuidad en el Emmen de Holanda, club con el que ya acumula doce encuentros de la Eredivisie jugando siempre los 90 minutos. Además de ser ya titular en su club cuenta también con un gol y juega como primer central, por derecha, el lugar vacante por la lesión del ‘León’.

Desde que llegó al Emmen de la Eredivisie, Miguel Araujo ha encontrado la regularidad que tanto buscaba. (Foto: Emmen FC).

ALEXANDER CALLENS

Caso curioso el del zaguero del New York City: después de quedar fuera de la lista mundialista es uno de los habituales convocados -estuvo en la última Copa América de Brasil- aunque no llega a ganarse un lugar por los pocos minutos que le ofrecen en la Blanquirroja. Con 27 abriles y empezando una nueva temporada como titular indiscutible en su equipo, Callens ya jugó las dos primeras fechas de la MLS. Lo que le juega en contra en esta oportunidad es su perfil de central por izquierda, el mismo lugar que ocupa el titular Abram. Con él en la cancha uno de los dos zagueros deberá modificar su habitual puesto, una prueba que quizá no sea la adecuada para el inicio de las Eliminatorias.

Alexander Callens ha disputado las dos fechas de esta nueva temporada de la MLS con el New York City. (Foto: AFP).

ALBERTO RODRÍGUEZ

Al igual que Abram y Callens, el ‘Mudo’ también se acomoda mejor a la zona izquierda de la defensa, pero su experiencia y calidad lo convierten en una buena opción hoy que disfruta de la continuidad que no tuvo la temporada pasada. Ya cuenta con cuatro partidos jugados (tres en el Torneo Apertura y uno en la Copa Libertadores), dos completos y los restantes superando los 70 minutos en la cancha. “Nadie duda de Alberto y su rendimiento en la selección. Un año y medio sin jugar es complicado, pero él es un jugador diferente”, explicó Gareca al ser consultado hace una semana por el posible retorno a la selección de Rodríguez. A punto de cumplir 36 años -este 31-, la calidad del ‘Mudo’ sigue intacta. Si físicamente está al 100%, sin dudas es un jugador convocable e incluso podría hasta ser considerado como titular.

En un partido exigente como ante Nacional por la Copa Libertadores, Alberto Rodríguez completó los 90 minutos con Alianza Lima. (Foto: EFE).

La baraja de posibilidades para Gareca no es tan amplia. Considerando que las Eliminatorias no son un banco de pruebas, en el horizonte no asoman tantas opciones en el torneo local. Seguramente el estratega argentino apostará por sus viejos conocidos.

