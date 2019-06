Selección peruana: el rendimiento y el recambio, los grandes problemas en la Copa América

El universo de jugadores siempre será el gran problema que debe afrontar la selección peruana. Es muy recordado el momento en el que Marcelo Bielsa le dijo a Francisco Lombardi en la década del 90 que aceptaría dirigir a la Bicolor con una condición. "¿Hay en Perú al menos 11 jugadores altamente profesionales para un trabajo de selección?", le consultó el técnico argentino. El dirigente peruano solo pido mencionar a Chemo del Solar y Percy Olivares. Así se esfumó el sueño de tener al 'Loco' como entrenador de Perú.



Hoy el panorama no es el mismo, sin duda, pero la pregunta sería: ¿En este momento hay al menos 11 jugadores con altos rendimientos para un trabajo de selección? La lista puede seguir siendo corta.

De los 23 convocados a la Copa América, 17 juegan en el extranjero. Solo cuatro en Europa: Luis Advíncula en el Rayo Vallecano, descendido en España; Carlos Zambrano en el Basilea, campeón en la liga de Suiza; Renato Tapia en el Willem II, con el logro de haber llegado a la final de la Copa de Holanda; y Jefferson Farfán en el Lokomotiv de Rusia, que disputó la Champions League.



“La volante del Cruz Azul-Willem II frente a la del Real Madrid-Barcelona”, escribió Julio Vizcarra, periodista de El Comercio que está siguiendo a la selección peruana en la Copa América, sobre el partido entre Perú y Brasil. Quizás el Scratch no sea el mejor termómetro, pero la diferencia entre ambos combinados es abismal como en dicha comparación.

La Liga 1 elaboró su once ideal del Torneo Apertura luego de finalizada las 17 fechas. En él figuraban solo cuatro futbolistas peruanos, y uno de ellos está en Brasil (Patricio Álvarez) y el otro estaba en la prelista copera (Kevin Quevedo). Los otros del torneo nacional que están en Brasil son Aldo Corzo, Carlos Cáceda, Christofer Gonzales, Pedro Gallese y el joven Jesús Pretell. El campeonato casero no es una buena fuente que alimente a la selección. Eso está claro.



“En la selección los jugadores peruanos se potencian”, ha repetido Ricardo Gareca con insistencia y nadie podría desmentirlo. Pero este 2019 está faltando ese plus que agrega la banda roja en el pecho.

Pocos podrían discutir a los convocados que están en la Copa América. Antes de subir al avión rumbo a Brasil, el público peruano confiaba en el equipo. El 84% aprobaba el desempeño de Ricardo Gareca, según una encuesta de El Comercio-Ipsos, mientras que un 25% aseguraba que Perú podía llegar a las semifinales.



Ya con el torneo en juego, y sobre todo tras la dura derrota ante Brasil, se ha empezado a cuestionar la presencia de algunos jugadores cuando el problema más que la convocatoria es el nivel que están presentando en la Copa América.



Gallese no logra levantarse del mal momento que vivió con Alianza Lima en la Copa Libertadores, Advíncula está lejos de ser el veloz lateral del año pasado, Yotún no conecta con Cueva y Farfán ha perdido explosión. Lo de André Carrillo parece no tener explicación: de titular indiscutido pasó a ser la cuarta opción de cambio. De los titulares, Guerrero es el único que ha llegado en gran nivel, además de jugadores en buen momento como Christofer Gonzales, Carlos Zambrano y Josepmir Ballón.



Gareca presentó una prelista de 40 futbolistas antes de viajar a Brasil. Tras la elección de los 23 surgieron una serie de pedidos, pero vale la pena decir que ningún nombre estaba por encima de los que se encuentran en Brasil antes de la convocatoria. Pudieron ser alternativas, sí, pero no soluciones como algunos comentan. Acá repasamos la breve lista de pedidos.

PERÚ EN LA COPA SE QUEDARON PUDIERON IR ARQUEROS Pedro Gallese (Alianza Lima)

Carlos Cáceda (Melgar)

Patricio Álvarez (Sporting Cristal) José Carvallo ('U') LATERALES DERECHOS Luis Advíncula (Rayo Vallecano)

Aldo Corzo (Universitario) Carlos Cabello (Cantolao) CENTRALES Carlos Zambrano (Basilea)

Miguel Araujo (Talleres)

Luis Abram (Vélez Sarsfield)*

Alexander Callens (New York City)

Anderson Santamaría (Atlas) Gianfranco Chávez (Sporting Cristal)

Christian Ramos (Melgar) LATERALES IZQUIERDOS Miguel Trauco (Flamengo)

Luis Abram (Vélez Sarsfield)* Leonardo Mifflin (Melgar)

Marcos López (San Jose Earthquakes) VOLANTES DE MARCA O MIXTOS Renato Tapia (Willem II)

Yoshimar Yotún (Cruz Azul)

Josepmir Ballón ('U' de Concepción)

Jesús Pretell (Sporting Cristal) Wilder Cartagena (Alianza)

Armando Alfageme ('U')

Alexis Arias (Melgar)

Horacio Calcaterra (Sporting Cristal)

Pedro Aquino (León)** VOLANTES DE AVANZADA Christian Cueva (Santos)

Edison Flores (Monarcas Morelia)

Christofer Gonzáles (Sporting Cristal) Cristian Benavente (Pyramids)

Joel Sánchez (Melgar)

Paolo Hurtado (Konyaspor)** Andy Polar (Binacional) ATACANTES André Carrillo (Al-Hilal)

Jefferson Farfán (Lokomotiv)

Paolo Guerrero (Internacional)

Andy Polo (Portland Timbers)

Raúl Ruidíaz (Seattle Sounders) Gabriel Costa (Colo Colo)

Beto da Silva (Lobos BUAP)

Kevin Quevedo (Alianza)

Yordy Reyna (Vancouver Whitecaps) * Puede jugar en dos puestos ** Lesionado

Beto da Silva. Si no está lesionado, juega poco. Este año ha sumado 796 minutos en Lobos BUAP y en los amistosos de la selección alternó ante El Salvador y Paraguay. Muy poco para pretender tener un lugar en la Copa.



Cristian Benavente. Su nombre siempre ha estado en la mente de la hinchada, pero su paso al fútbol de Egipto no fue bien visto. Cuando fue visitado en el país africano, el comando técnico peruano no se llevó una buena imagen de aquella liga y él mismo jugador parece haberse resignado a no estar en la selección. Le dio prioridad a lo económico en lugar de lo deportivo.



Marcos López. Se fue al San Jose Earthquakes y ha alternado este año. Destacó en Cristal y en la Selección Sub 20. Pudo ser una opción como lateral izquierdo, como lo veía Ricardo Gareca, pero Trauco y Abram están por encima de él para cubrir la banda izquierda. Tiene 19 años y la idea del comando técnico es que se adapte lo más rápido posible a la MLS para ser una alternativa en las Eliminatorias.



José Carvallo. El portero de Universitario es figura en su equipo, pero solo ha competido en el torneo local. Carlos Cáceda y Patricio Álvarez jugaron Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Tras los errores de Gallese, Carvallo se convirtió casi en tendencia. Aunque quedaba claro que su condición de tercer arquero no cambiaba nada en la selección.



Gabriel Costa. Dejó el protagonismo en Cristal para pasar a las críticas en Colo Colo de Chile, en el que solo ha anotado 4 goles y fue eliminado de la Copa Sudamericana por la Universidad Católica de Ecuador. El extremo uruguayo está muy lejos de ser el mismo que brilló con la camiseta celeste.

Horacio Calcaterra. Pilar en Sporting Cristal y con participación en la Copa Libertadores y Sudamericana, no logró convencer las veces que jugó por Perú, ante Alemania, Holanda, Chile y Costa Rica, todos el 2018. Este año no fue llamado. Para la Copa, Gareca prefirió a su compañero Jesús Pretell en una clara apuesta a futuro.



Carlos Ascues. Un polifuncional volante que no juega en la selección desde el 2016. Hoy en Orlando City apenas suma minutos. Su mejor momento fue el año pasado cuando estaba en Alianza Lima.



Andy Polar. Grata aparición que en este 2019 está consolidando lo que empezó desde el año pasado en Binacional. Pero debe seguir creciendo. En la Sudamericana, ante Independiente de Argentina, no destacó. Con 22 años debe liderar la selección que compite en los Juegos Lima 2019, aunque debería tener edad ya para una selección absoluta.



Carlos Cabello. El mejor lateral derecho del Torneo Apertura y con mucho futuro, seguro. Destacado en una Academina Cantolao que no tiene las luces de otros equipos. Con 21 años estará en Lima 2019. Y queda claro que como en el caso de Polar todavía le falta rodaje para entrar a una lista de 23 para una Copa.