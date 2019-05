¿Cuándo Ricardo Gareca entregará su lista de 23 jugadores para la Copa América?

Después de ser publicada la lista preliminar de 40 jugadores -documento que fue enviado ayer a Conmebol- para la Copa América, comenzaron los debates, los descartes, los argumentos, los anticuerpos, las predicciones. La única verdad sobre los 23 futbolistas que viajarán a Brasil en junio llegará desde la Videna de San Luis en los últimos días de junio. ¿Ricardo Gareca tiene dudas? Sí, pero son muy pocas. La base mundialista se mantendrá con algunas mínimas novedades.



La fecha límite que tiene el 'Tigre' para cerrar su convocatoria definitiva es el próximo 30 de mayo. Sin embargo, desde el área deportiva de la Federación Peruana de Fútbol le han sugerido al técnico argentino que adelante este llamado para el domingo 26 de mayo. De esta manera, los entrenamientos desde el 27 serán solo con los que irán a la Copa América Brasil 2019. Así se evitan especulaciones de último momento y se facilita la logística para los trabajos (todo es mucho más manejable con menor cantidad de futbolistas entrenando).



Aquí en Deporte Total manejamos la información de que los 21 mundialistas incluidos en la nómina de 40 son los que tendrán prioridad para el armado final del plantel copero. Gareca ha decidido renovarle la confianza a aquellos que consiguieron la clasificación a Rusia y que participaron después en la Copa del Mundo. Solo quedarían dos cupos para delimitar al grupo de 23. Tres nombres podrían disputar estas dos vacantes: Carlos Zambrano, Luis Abram y Marcos López. El resto serían los nombres conocidos, salvo lesión u otro contratiempo de último momento.

Presentamos la lista provisional de convocados de la @SeleccionPeru 🇵🇪 del profesor Ricardo Gareca para la Copa América Brasil 2019.



¡Sigamos siendo la #MejorHinchadaDelMundo y alentemos a nuestra 'Blanquirroja'!#ArribaPerú

-Plan de trabajo-



Tres jugadores se encuentran trabajando estos días en el complejo deportivo de la FPF, en San Luis. Edison Flores, Anderson Santamaría y Beto da Silva acabaron con sus temporadas en México e iniciaron sesiones de entrenamiento con el preparador físico Néstor Bonillo.



Los dos primeros tienen prácticamente un lugar fijo en el grupo de 23 para la Copa América. Da Silva está muy bien considerado por el comando técnico de Gareca, aunque unos metros atrás de otros delanteros como Paolo Guerrero, Jefferson Farfán o el mismo Raúl Ruidíaz.



En los próximos días se seguirán sumando jugadores que van acabando sus temporadas en ligas del extranjero. Los futbolistas del torneo local comenzarían el mismo 27, aunque la idea inicial es que solo vayan a Videna los de la convocatoria definitiva.

-Seguimiento Sub 23-



Hay jugadores como Kevin Quevedo, Leonardo Mifflin, Gianfranco Chávez y Jesús Pretell que, más allá de estar en la nómina de 40, volverán a la Videna no precisamente para trabajar con los mayores, sino para participar de otro microciclo de la Sub 23. Todo está dentro de lo planificado por Gareca y compañía, no hay improvisación.



Si bien Alberto Rodríguez recién está terminando su etapa de recuperación y no ser incluido en la lista preliminar, no será retirado del universo de convocables para el arranque de las Eliminatorias. Por eso el zaguero irá a Videna para pasar por las revisiones del cuerpo médico de la selección peruana.



Los días se acortan y las certezas van aterrizando en la Videna de San Luis. "Ricardo ya tiene la lista de 23 hace varios días", nos dijo con reservas una persona muy cercana a su entorno. Debe ser cierto, la ecuación es simple: a la Copa América irán los mundialistas con algunos pocos refuerzos. Así será.