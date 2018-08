Ricardo Gareca tendría planeado convocar a Jean Pierre Rhyner para los partidos amistosos de la selección peruana. La blanquirroja de medirá ante Holanda (6 de setiembre) y Alemania (9 de setiembre).

"[Ricardo Gareca] lo llamó por teléfono y le preguntó sobre su actualidad. Ahora, le han enviado el contrato para que presente los papeles ante la FIFA y pueda ser convocado", precisó a 'Depor' Ángel Pebe, representante del jugador.

Jean Pierre Rhyner se desempeña como zaguero en el Grasshopper de la Liga de Suiza. A sus 22 años, defendió a la selección de Suiza Sub 20 y Sub 21; sin embargo, al no debutar con la selección mayor del cuadro europeo, puede jugar por la 'Bicolor'.

"Jean Pierre también ha jugado encuentros de lateral izquierdo y lo hizo bien. Tiene un buen juego aéreo y es de suma importancia para el equipo en los balones parados e incluso ha marcado varios goles", añadió Pebe.