Ricardo Gareca habló otra vez de Paolo Guerrero: “Me llamó cuatro veces. A la cuarta accedí” | VIDEO

La selección de fútbol de Ecuador, plagada de debutantes, venció 1-0 a su similar de Perú, finalista de la Copa América 2019, en un amistoso disputado este jueves en Harrison, Estados Unidos, de cara al clasificatorio sudamericano al Mundial Catar 2022.

Los de Ricardo Gareca carecieron de poderío ofensivo, apenas un tiro al arco en el complemento denotó lo lejos que estuvieron del arco contrario.



Ricardo Gareca volvió a hablar de Paolo Guerrero: "Me llamó cuatro veces. A la cuarta accedí" | VIDEO. (Video: FOX Sports Radio Perú / Foto: Captura de pantalla)

► Facebook: Perú vs. Ecuador, los divertidos memes con Ruidíaz, Guerrero y Flores como protagonistas



"La selección es lo más importante. si me van a pedir permiso, el jugador (Paolo Guerrero) me lo tiene que pedir, no las instituciones", comentó Ricardo Gareca durante la conferencia de prensa luego del partido de Perú ante Ecuador.

El más extrañado sin duda fue el goleador Paolo Guerrero, ausente en la convocatoria por su participación con el Internacional de Porto Alegre en las semifinales de la Copa de Brasil.

"Me llamó cuatro veces. A la cuarta accedí", contó Ricardo Gareca sobre cómo Paolo Guerrero había insistido para comunicarle su deseo de jugar por Internacional de Porto Alegre los duelos de la Copa Brasil, y, de esta forma, quedar fuera de los cotejos amistosos ante Ecuador y Brasil en Estados Unidos.

Perú y las estadísticas ante Ecuador

Perú y el papel de no saber cómo ser protagonista

Ricardo Gareca volvió a hablar de Paolo Guerrero: "Me llamó cuatro veces. A la cuarta accedí" | VIDEO. (Foto: AFP)

En el primer tiempo, Ecuador salió con una nueva alineación liderada por los atacantes juveniles Michael Estrada, Gonzalo Plata y Castillo, quienes llegaron varias veces al área peruana.

La selección rojiblanca, por su parte, respondió con tres jugadas peligrosas durante el primer tiempo de Renato Tapia y Christian Cueva. Pero los equipos se fueron al descanso con el marcador en blanco.

En el segundo tiempo, Ecuador sorprendió pronto con un rápido contragolpe de Estrada, quien pasó el balón a Castillo que con un potente remate abrió el marcador para el equipo ecuatoriano.

Perú vs. Chile: mejores momentos del partido

Perú vs. Ecuador: mira el resumen del partido. (Video: Movistar Deportes)

Ecuador comenzó un proceso de renovación de toda su plantilla de la mano del argentino Jorge Célico, quien fue nombrado en la dirección técnica del equipo, tras pobres resultados y problemas de disciplina de varios jugadores en la Copa América de Brasil.

Célico optó por incluir en la convocatoria de la selección a una decena de jugadores de divisiones juveniles y otros con experiencia en el exterior, pero dejó fuera a figuras como Antonio Valencia, Alexander Domínguez, Robert Arboleda y Arturo Mina.



VER MÁS EN DT...