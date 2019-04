Selección peruana: estos serían los mayores de 23 convocados para los Panamericanos

Si hay alguien que en las últimas semanas se está llenando de labores pendientes en Videna, ese es Nolberto Solano. El 'Maestrito' ya no solo será asistente de Ricardo Gareca en el equipo de mayores, sino que también está comenzando su proceso como técnico de la Sub 23 que nos representará en los Juegos Panamericanos Lima 2019 y en el Preolímpico Colombia 2020. Hay, Ñol, muchísmo por hacer.



De momento, Solano está dedicado a armar una base de probables convocados. La idea es ocupar la convocatoria con jugadores que no solo sean Sub 23 hoy, sino que su edad alcance para competir en el Preolímpico en Colombia (entre enero y febrero del próximo año), que otorga dos cupos para los Juegos de Tokio 2020.



La novedad en los últimos días ha sido la confirmación del permiso para que cada selección pueda llevar a tres jugadores mayores de 23 años. La única limitación es que esta lista de futbolistas tendría que salir del fútbol local, debido que, al no ser torneo FIFA, los clubes extranjeros no están obligado a ceder a sus jugadores.

-Habrá excepciones-



"Lo único que podríamos esperar es que algún club acepte firmar una carta de permiso, al margen de que no sea fecha FIFA. Una excepción podría ser Marcos López (del San Jose Earthquakes de la liga estadounidense). Ojalá contemos con más casos así", explicó el director deportivo, Juan Carlos Oblitas.



Cuando se diseñó el calendario del Descentralizado se consideró un espacio de pausa durante los Juegos Panamericanos (el campeonato parará por tres semanas después de la segunda fecha del Torneo Clausura).

​

Las actividades de la Sub 23 comenzarán después del Sudamericano Sub 17. Entre los jugadores mayores de 23 que podrían ser elegidos por Solano, es posible darles posibilidades a aquellos futbolistas del campeonato doméstico que han estado en alguna de las últimas convocatorias de Ricardo Gareca.

-Los posibles llamados-



Cada vez que ha funcionado el formato olímpico Sub 23 de selecciones, una costumbre de los técnicos es poblar cada una de las zonas fundamentales con un futbolista experimentado.



Por ejemplo, para el arco, Solano podría contar con cualquiera de los cuatro goleros que últimamente ha llamado Gareca. Pedro Gallese, Carlos Cáceda, José Carvallo y Patricio Álvarez juegan en el torneo local.



En la zaga, Christian Ramos no solo podría perfilarse como convocado sino como el capitán y líder de ese plantel, que estaría formado con un buen grupo de jugadores de la última Sub 20 de Daniel Ahmed.



Al medio, Wilder Cartagena luce como uno de los preferidos por Solano para este proceso Sub 23 y, con obligaciones un poco más ofensivas, no descartemos a Alexis Arias de Melgar.



El mapa que se está dibujando, por ahora, es con el universo de Sub 23, después se tomará una decisión final con los tres refuerzos. En algunos países como Argentina, también están consultando a algunos jugadores mayores de 23 sobre una posible convocatoria. El técnico de divisiones menores del cuadro albiceleste, Fernando Batista, se contactó con Lisandro López de Racing. Sin embargo, el 'Licha' se disculpó y pidió no ser llamado debido a que, con 36 años, prefiere hacer una buena pretemporada con su club.



La próximo semana tendremos más novedades desde Videna sobre esta Sub 23. Nolberto Solano, quien aprendió a tocar la trompeta en Inglaterra, tendrá que escoger muy bien para que su orquesta bicolor suene muy bien.