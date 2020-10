Conforme a los criterios de Saber más

La selección peruana estuvo presente en Rusia 2018 –clasificación lograda bajo el mando de Ricardo Gareca–, y eso ha hecho que la ilusión del hincha esté al tope para esta nueva Eliminatoria. El objetivo ahora es Qatar 2022 y el debut será ante una selección a la que Perú conoce bien: Paraguay. Y sí que el ‘Tigre’ sabe de estos partidos y de este rival.

Ricardo Gareca se puso el buzo de la bicolor en marzo de 2015. Desde aquella vez, ha dirigido 67 partidos y cinco de ellos han sido contra Paraguay. ¿Qué es lo curioso de este rival para la selección peruana? Que bajo el comando del ‘Tigre’, Perú siempre salió ganador, sin ceder siquiera un punto. Fueron tres partidos oficiales y dos amistosos las veces que ambas selecciones se han enfrentado en estos cinco años. Siempre a favor de la blanquirroja. A continuación repasamos los cinco encuentros.

-Por el honor en la Copa América-

3 de julio de 2015 / Perú 2-0 Paraguay

El primer triunfo de Ricardo Gareca a Paraguay fue el 3 de julio de 2015. Perú ganó con goles de Andrés Carrillo y Paolo Guerrero. (Foto: GEC)

El inicio del proceso de Ricardo Gareca al frente de la selección peruana traía ilusión a los hinchas. La Copa América 2015 fue el primer proceso del ‘Tigre’ y arrancó con algunos cuestionamientos por algunas decisiones. Por ejemplo, la inclusión de Christian Cueva, quien no atravesaba un buen momento en Alianza Lima, y optar por dejar de lado a Cristian Benavente. El tiempo le dio rápidamente la razón al entrenador.

Perú empezó su participación en el torneo cayendo 2-1 ante Brasil –con un gol de Cueva–, pero dejando una buena impresión. Ante Venezuela, con un gol de Claudio Pizarro, la selección peruana aseguró su clasificación a cuartos de final. En esa instancia, Paolo Guerrero surgió como figura al anotarle un ‘hat-trick’ a Bolivia. En semifinales, la bicolor, con diez hombres por la expulsión de Carlos Zambrano, perdió 2-1 ante Chile. Entonces, enfrentó a Paraguay por el tercer y cuarto de la Copa América. El conjunto guaraní había eliminado a Brasil en cuartos de final –en tanda de penales–, pero había sucumbido ante la Argentina de Lionel Messi en semifinales, cayendo goleado 6-1.

Alineaciones:

PERÚ PARAGUAY 2 0 1. P. Gallese 1. J. Villar 17. L. Advíncula 3. M. Cáceres 15. C. Ramos 14. P. Da Silva 22. C. Ascues 4. P. Aguilar 6. J. Vargas 6. M. Samudio 16. C. Lobatón 15. V. Cáceres 21. J. Ballón 20. N. Ortigoza 8. C. Cueva 17. O. Martínez 18. A. Carrillo 21. O. Romero 11. Y. Reyna 7. R. Bobadilla 9. P. Guerrero 8. L. Barrios DT

Ricardo Gareca DT

Ramón Díaz Cambios

19. Y. Yotún x Lobatón

20. J. Sánchez x Reyna

7. P. Hurtado x Carrillo Cambios

11. E. Benítez x Martínez

22. E. Aranda x Cáceres

13. R. Ortiz x Ortigoza Estadio

Ester Roa, Concepción Árbitro

Raúl Orosco (Bolivia)

La selección peruana llegaba mejor e hizo claro su favoritismo desde el primer minuto en el partido jugado en Concepción. Perú dominó y mostró un buen juego, que sería un presagio de lo que se vería más adelante en las Eliminatorias a Rusia 2018. Tras un primer tiempo en el que la blanquirroja no pudo reflejar su superioridad en la cancha en el marcador, en el segundo terminó quebrando la reacia defensa guaraní. El primero lo anotó André Carrillo (47′), de un derechazo esquinado, tras un mal despeje de la defensa paraguaya. El mismo Carrillo iniciaría la jugada del segundo gol. La ‘Culebra’ dejó en el camino a cuatro rivales, cedió a Joel Sánchez y este, a su vez, asistió a Paolo Guerrero (89′), para que ponga el tanto que aseguraría el tercer lugar del certamen.

La figura del partido fue André Carrillo, otra de las apuestas de Ricardo Gareca pese a las críticas al desempeño del extremo en la bicolor. Otro destacado fue Yordy Reyna, a quien el ‘Tigre’ colocó como extremo –una posición inusual para él–, y Christian Ramos, quien reemplazó al suspendido Carlos Zambrano y salvó un gol de la raya. Además, con su tanto de ese día, Paolo Guerrero se coronó goleador de la Copa América, con cuatro anotaciones. Perú celebró y adelantó algo de ese estilo que le rindió tantos frutos durante el camino a Rusia 2018. Además, fue el inició de la ‘paternidad’ ante Paraguay.

-Para ‘to-toda’ mi gente-

13 de noviembre de 2015 / Perú 1-0 Paraguay

Jefferson Farfán anotó el gol del triunfo. Fue su tercer tanto en las Eliminatorias a Rusia 2018 y no volvería a anotar de manera oficial por la selección hasta el partido ante Nueva Zelanda. (Foto: GEC)

La selección peruana no podía haber tenido un peor arranque de Eliminatorias. Llegaba a la fecha 3 de este proceso con dos derrotas: 2-0 ante Colombia, en Barranquilla, y 4-3 frente a Chile, en Lima. Paraguay, en cambio, había obtenido un triunfo como visitante ante Venezuela y un empate de local (0-0) ante Argentina, y se mantenía en puestos expectantes en la tabla.

Alineaciones:

PERÚ PARAGUAY 1 0 12. D. Penny 12. A. SIlva 17. L. Advíncula 2. I. Piris 5. C. Zambrano 14. P. Da Silva 22. C. Ascues 4. P. Aguilar 19. Y. Yotún 6. M. Samudio 13. R. Tapia 15. V. Cáceres 16. C. Lobatón 13. H. Villalba 11. Y. Reyna 23. R. Ortiz 10. J. Farfán 10. D. González 14. C. Pizarro 18. N. Haedo 9. P. Guerrero 19. D. Lescano DT

Ricardo Gareca DT

Ramón Díaz Cambios

23. J. Ballón x Tapia

7. P. Hurtado x Pizarro

8. C. Gonzales x Reyna Cambios

11. E. Benítez x Haedo

7. R. Bobadilla x Cáceres

20. J. Santa x Ortiz Estadio

Nacional, Lima Árbitro

Julio Bascuñán (Chile)

Ya se veía una intención de juego en el equipo de Ricardo Gareca, pero la ausencia de resultados hacía que el hincha se impaciente. Para este partido, la bicolor no pudo mostrar su buen toque –algo que luego sería característico en el combinado peruano–, sino que se tornó en un partido bastante trabado. Sobre todo luego del gol de Jefferson Farfán, que llegó apenas a los 19 minutos de iniciado el encuentro. Después, Perú tuvo pocas ocasiones, pero mostró orden en defensa y el equipo guaraní tampoco creó muchas situaciones de peligro.

Con su gol, Farfán se convertía en el goleador peruano momentáneo de la Eliminatoria –había anotado dos tantos a Chile– y lo celebró haciendo el ya célebre “baile del totó”. El gol de la ‘Foquita’ se forjó por una buena jugada de Renato Tapia, quien, con 20 años, jugaba su primer partido oficial como titular (estuvo en banca ante Colombia y solo entró unos minutos frente a Chile). El ‘Cabezón’ realizó una buena jugada personal, luchó la pelota y sirvió para Paolo Guerrero, quien dejó solo a ‘Jeffry’. Este, con solvencia, definió al primer palo de Antony Silva.

Otras de las novedades fue Diego Penny en el arco y Yordy Reyna como volante de llegada, cumpliendo funciones similares a las del suspendido Christian Cueva. Este triunfo sirvió como impulso motivacional, aunque en la siguiente jornada, Perú cayó 3-0 en su visita a Brasil.





-Un triunfo histórico-

10 de noviembre de 2016 / Paraguay 1-4 Perú

Perú logró un triunfo como visitante luego de 12 años. (Foto: AFP)

La selección peruana no ganaba de visita hacía 12 años: el 1 de junio de 2004, cuando derrotó a Uruguay en Montevideo. Perú había logrado repuntar un poco en la tabla y una buena parte se debía a los tres puntos ganados en mesa ante Bolivia, que se confirmaron unos días antes (1 de noviembre). Seguía en el octavo lugar, pero los números de los países en ese momento clasificados a Rusia 2018 ya no eran tan lejanos. Igual, pocoS eran los optimistas que podían presagiar un futuro tan alentador para los dirigidos por Ricardo Gareca. Para que el sueño cobrara fuerza, era necesario que se rompan rachas. La de no ganar fuera de Lima era una de ellas.

Con esa consigna, la bicolor viajó a Asunción para enfrentar a Paraguay, un equipo que, en la anterior fecha doble, había caído en casa ante Colombia y vencido a Argentina en Córdoba. Al igual que Perú, se mantenía expectante en cuanto a sus chances, pero, de vencer en esta fecha, se metería en los puestos de clasificación.

Alineaciones:

PARAGUAY PERÚ 1 4 22. D. Barreto 1. P. Gallese 2. J. Moreira 3. A. Corzo 3. G. Gómez 15. C. Ramos 14. P. Da Silva 2. A. Rodríguez 13. J. Alonso 6. M. Trauco 8. R. Rojas 13. R. Tapia 16. C. Riveros 19. Y. Yotún 10. D. González 18. A. Carrillo 21. O. Romero 20. E. Flores 18. F. Santander 10. C. Cueva 11. A. Romero 9. P. Guerrero DT

Francisco Arce DT

Ricardo Gareca Cambios

11. E. Banítez x Santander

23. M. Almirón x Rojas

9. R. Santa Cruz x Rojas Cambios

22. N. Loyola x Trauco

8. A. Polo x Carrillo

11. R. Ruidíaz x Guerrero Estadio Defensores

del Chaco, Asunción Árbitro

Patricio Loustau (Argentina)

En la previa, Christian Cueva dijo que “tenemos jugadores para ‘pintarle la cara’ a cualquier equipo”. Pudo sonar a una declaración apresurada. Perú había mejorado, pero era evidente que no le sobraba nada y que cada partido le era difícil. Sin embargo, al volante no le faltó razón (y visión). Porque lo que se vio ese día en el Defensores del Chaco, fue un verdadero concierto peruano.

Había una fe renovada –como cada vez que llegaba una nueva fecha doble de Eliminatorias–, pero pocos pudieron imaginar lo que la selección peruana haría esa noche. Sobre todo, porque Paraguay fue el que golpeó primero. Apenas a los 10 minutos, cuando ambos equipos se ‘medían’, el equipo guaraní ‘madrugó’ a Perú. André Carrillo perdió una pelota al medio y esta fue a parar a Federico Santander. El delantero paraguayo estuvo a punto de perderla, pero la luchó hasta el final ante un Renato Tapia que confió en que el balón saldría al lateral y no anticipó el movimiento rival. Santander sirvió para Cristian Riveros, quien anotó el primero. Sin embargo, la incertidumbre peruana apenas duró unos minutos. La bicolor reaccionó y tuvo varias ocasiones de igual, pero el arquero Diego Barreto se convirtió en figura.

Pese a tener el marcador en contra, una remontada peruana no parecía descabellada para la segunda parte, por lo visto en la cancha. La blanquirroja arrancó con todo, y Paolo Guerrero y Alberto Rodríguez tuvieron opciones claras, evitadas nuevamente por Barreto. Pero su resistencia tuvo un límite. A los 49 minutos, Christian Ramos, quien jugaba con una malla por una herida sufrida en un choque en el primer tiempo, conectó solo un centro preciso de Yoshimar Yotún. Y si bien era un empate que aliviaba –y que Ricardo Gareca celebró emocionado–, no era suficiente.

Por eso, su festejo fue mucho más emotivo a los 70 minutos. Paraguay –también necesitado del triunfo– se lanzó al ataque. No contaba con que Jorge Moreira cometería un error fatal. El defensa erró un pase –interceptado por Christian Cueva– y el balón se topó con el ‘Mudo’ Rodríguez, quien, de primera y al ras, sirvió al mismo ‘Cuevita’. El volante eludió a Moreira y sirvió para un siempre oportuno Edison Flores. En dos toques, el ‘Orejas’ definió. Era histórico para Perú y, además, era justo.

La bicolor aún no acababa de digerir ese dulce sabor a triunfo, cuando otra vez Christian Cueva se perfiló mano a mano con Diego Barreto. El arquero intentó contener, pero ‘Aladino’ le hizo un amague y puso el tercero (79′). Entonces sí la felicidad –y tranquilidad– fue total en todo el equipo y en los hinchas peruanos en el estadio paraguayo y en todo el Perú. Y la gran virtud peruana fue que nunca bajó el ritmo.

A los 84′, luego de otra buena tapada del arquero guaraní, ‘Orejas’ Flores volvió a intentar al arco y provocó que Édgar Benítez la metiera en su propia valla. El 4-1 fue un justo resultado para la superioridad bicolor y ponía al equipo del ‘Tigre’ a tres puntos de la zona de clasificación. Pero además, sirvió para desprenderse esa pesada mochila que significaba no ganar fuera de Lima. Era solo el inicio.

-Un Guerrero moche-

8 de junio de 2017 / Perú 1-0 Paraguay

Paolo Guerrero anotó el único gol peruano en un amistoso ante Paraguay jugado en Trujillo. (Foto: EFE)

No era cualquier amistoso. Perú llegaba de arrebatarle un punto a Venezuela de visita y de ganarle a Uruguay –con goles de Paolo Guerrero y Edison Flores– en Lima. Tenía 18 puntos en las Eliminatorias –a cuatro de la zona de clasificación a Rusia 2018– y en setiembre le tocaba enfrentar a Bolivia en el Estadio Monumental, y a Ecuador en Quito. Su rendimiento venía en ascenso y aunque el Mundial aún parecía lejano, el equipo no estaba dispuesto a dejar de luchar. Por eso, Ricardo Gareca tomó con seriedad el amistoso y, si bien probó nuevas alternativas, utilizó a su equipo base.

Incluso, consideró como titular a Paolo Guerrero, quien no estaría en el duelo ante la selección boliviana. Y fue el '9′ peruano el que hizo estallar las gargantas de los hinchas trujillanos, quienes veían después de tiempo a la bicolor en el Mansiche.

PERÚ PARAGUAY 1 0 1. P. Gallese 12. A. Silva 17. L. Advíncula 2. J. Moreira 15. C. Ramos 3. G. Gómez 2. A. Rodríguez 13. J. Alonso 6. M. Trauco 5. B. Valdez 13. R. Tapia 18. R. Rojas 19. Y. Yotún 17. M. Riveros 18. A. Carrillo 6. M Samudio 10. C. Cueva 21. O. Romero 20. E. Flores 23. M. Almirón 9. P. Guerrero 19. A. Romero DT

Ricardo Gareca DT

Francisco Arce Cambios

23. P. Aquino x Tapia

24. J. Manzaneda x Cueva

16. S. Peña x Yotún

7. A. Succar x Guerrero

11. A. Gómez x Flores Cambios

1. R. Fernández x Silva

8. J. Iturbe x A. Romero

15. J. Aguilar x Riveros

20. V. Ayala x Almirón Estadio

Mansiche, Trujillo Árbitro

Carlos Orbe (Ecuador)

Salvo Aldo Corzo –Luis Advíncula fue el lateral derecho–, el equipo peruano era el mismo que había derrotado a Paraguay en Asunción. El primer tiempo fue muy trabajo y la bicolor casi no llegó al arco de Antony Silva. Por su parte, los ‘guaraníes’ tampoco generaban peligro. Pedro Gallese solo tuvo una intervención destacada. Recién en el segundo tiempo, Perú empezó a llegar con claridad. Primero fue Paolo Guerrero, luego Edison Flores y después Andrés Carrillo.

Las tres ocasiones fueron desviadas por el arquero Roberto Fernández –había reemplazado a Silva– con tres estiradas soberbias. A los 75′, Guerrero pudo romper el muro paraguayo. Se paró frente al balón en un tiro libre y se animó a probar. Aunque nunca había sido su ‘fuerte’, el goleador había añadido esta habilidad a su repertorio y ya había demostrado su eficacia en Flamengo, su club de ese momento. Así, con una puntería enorme –y un roce en la barrera– pudo vencer al ‘Gatito’ Fernández. Su emotiva celebración –besando el escudo de la selección– quedó grabada en los hinchas trujillanos.

Aunque se esperaba que Ricardo Gareca probara mayor tiempo a sus nuevos convocados, el equipo venía en alza y este amistoso –y en el siguiente ante Jamaica– sirvió para que el ‘Tigre’ pueda consolidar a su equipo, cuya base obtendría en las siguientes fechas los triunfos claves ante Bolivia y Ecuador. Igual, Sergio Peña, José Manzaneda, Alexi Gómez y Alexander Succar, algunos de los nuevos llamados, tuvieron minutos. Y Pedro Aquino, quien sería titular ante Bolivia –Renato Tapia también estaba suspendido– jugó la mayor parte del segundo tiempo. Apenas unas horas antes se había confirmado su pase al Lobos BUAP de México.

-El último golpe-

22 de marzo 2019 / Perú 1-0 Paraguay

Perú le ganó a Paraguay y sumó su sexto triunfo ante la 'Albirroja' en la 'Era Gareca'. (Foto: GEC)

Luego de Rusia 2018, Perú había jugado seis partidos amistosos antes de chocar nuevamente contra Paraguay y solo había ganado uno: 3-0 ante Chile con doblete de Pedro Aquino. Ricardo Gareca parecía no reencontrar la solidez que el equipo había mostrado en el camino al Mundial y en este partido probó algunas variantes. La defensa, por ejemplo, con Luis Abram y Miguel Araujo como centrales, era inédita. Y adelante también hubo novedades.

Alineaciones:

PERÚ PARAGUAY 1 2 1. P. Gallese 12. R. Fernández 17. L. Advíncula 14. J. Escobar 5. M. Araujo 3. G. Gómez 25. L. Abram 4. F. Balbuena 6. M. Trauco 2. I. Piris 13. R. Tapia 16. R. Piris 19. Y. Yotún 8. R. Rojas 18. A. Cueva 23. M. Almirón 8. C. Cueva 10. D. González 20. E. Flores 19. C. Domínguez 10. J. Farfán 7. A. Sanabria DT

Ricardo Gareca DT

Eduardo Berizzo Cambios

14. A. Polo x Carrillo

27. C. Gonzales x Flores

26. Y. Reyna x Cueva

24. L. Da Silva x Gonzales Cambios

24. D. Valdez x R. Piris

15. M. Rojas x Domínguez

17. H. Pérez x Escober

21. O. Romero x González Estadio: Red Bull Arena,

Nueva Jersey Árbitro:

Jair Marrufo (EE.UU.)

Para este amistoso, jugado en Estados Unidos, la selección aún no podía contar con Paolo Guerrero –suspendido– y Jefferson Farfán fue el '9′ (un panorama que podría darse para el jueves), y no lo hizo mal. Se asoció bien con André Carrillo, Edison Flores y Christian Cueva, quien regresaba a la bicolor tras no ser tomado en cuenta para los dos amistosos previos (derrotas ante Ecuador y Costa Rica). ‘Aladino’ acababa de llegar al Santos de Brasil, luego de un paso sin éxito en el Krasnodar de Rusia, y su regreso a la blanquirroja no pudo ser mejor, pues apenas a los 3 minutos puso adelante a Perú de un derechazo imparable. La jugada se inició con un quite de Miguel Araujo y un desdoble rápido de André Carrillo. Este sirvió para Luis Advíncula, quien centró y, tras un mal rechazo paraguayo, Cueva empalmó con un ‘misil’. Golazo.

Jefferson Farfán no desentonó como ‘punta’ y Luis Abram, en ese momento alternativa, hizo un buen partido y ya se vislumbraba como fijo en el once del ‘Tigre’. Los que tuvieron bastante trabajo fueron Yoshimar Yotún y Renato Tapia –también deberían ser titulares este jueves–, pues el partido fue bastante trabado en mitad de cancha, donde Paraguay tiene nombres importantes como Miguel Almirón, jugador del Newcastle de Inglaterra. No fue el partido más vistoso de Perú, pero sirvió como preparación. En el siguiente partido, la bicolor cayó ante El Salvador, aunque Ricardo Gareca realizó muchas variantes.

De hecho, más allá de que haya sido el quinto triunfo ante Paraguay, es una prueba reciente que seguramente Ricardo Gareca sabrá analizar para el debut en las Eliminatorias, pues varios de los convocados guaraníes estarán este jueves en el Defensores del Chaco. Todo el Perú espera que esta ‘paternidad’ se extienda y la selección peruana pueda celebrar un triunfo de cara al camino a Qatar 2022.

