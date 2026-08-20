Le dicen Pipo de cariño pero en suelo peruano le decían Gringo. Se ha dejado el bigote y parte de la barba como otra señal inequívoca de que aparenta estar muy por encima de su edad cronológica. Felipe Chávez tiene 19 años y por estos días pelea por un lugar en plantilla mayor del poderoso Bayern Múnich, club al que llegó a los 12 años y en el que ha sabido sobresalir con pulcritud en cada una de sus categorías.

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Su aparición no fue súbita. Ni en el Bayern ni en el radar de la selección peruana. Más bien, ha sido una evolución constante a pasos agigantadas. Hace poco firmó su primer contrato profesional y aunque le tocó ser cedido a préstamo para foguearse, esta pretemporada ha vuelto con la intención de convencer al técnico Vincent Kompany de que merece quedarse.

Cuatro goles y una asistencia en cuatro partidos parece ser mucho. Es más, sería mucho en cualquier otro equipo. Pero en el Bayern no parece ser suficiente. El espectacular gol de tiro libre ante el Heidenheim, con un remate sublime, estéticamente perfecto es una buena evidencia de que ha pasado de ser promesa a una apuesta sólida.

Felipe Chavez sumó minutos en amistoso con Bayern Muinich. (Foto: Getty Images) / Christian Kaspar-Bartke

Sin embargo, el club mantendría la idea de buscarle una nueva cesión para que sume minutos y tenga asegurada la continuidad de juego. ESPN, citando a Kerry Hau de Sky Sport, informó que Bayern trabaja en concretar su préstamo antes del cierre del mercado. Los clubes mencionados son Wolfsburgo, Paderborn (ambos de la Bundesliga 2), Deportivo La Coruña de españa y un equipo de la Primera División de Portugal.

La lógica del Bayern parece ser bastante clara: Chávez tiene 19 años, contrato de largo plazo y es considerado un activo para el futuro, pero necesita minutos constantes en fútbol profesional, no solamente apariciones esporádicas en el primer equipo. El propio Bayern ya utilizó esa fórmula con él: en febrero de 2026 lo cedió al Colonia para darle experiencia en la Bundesliga.

Entonces, ¿le conviene quedarse a pelear minutos en el Bayern o buscar un equipo de menor jerarquía en el cuál asentarse?

Para responder con rigor, empecemos por enumerar las figuras con las que pelearía un lugar en el equipo de Kompany. Chávez es un 10 moderno, puede jugar como mediapunta, volante interior y extremo. En los amistosos de pretemporada, el técnico bávaro lo ha hecho jugar de volante interno y no tanto como extremo derecho. Su versatilidad es un punto a favor.

¿Y por qué aún no alcanza?

Chávez debe pelear el puesto con Lennart Karl, una de las grandes promesas del cuadro bávaro. También está Musiala y el reciente fichaje Ismaël Saibari. Por si fuera poco, también entra en la pugna el experimentado Serge Gnabry. Tom Bischof, de 21 años y valorado en 40 millones, es otra de las competencias directas por -al menos- un lugar en la banca.

Esta temporada el Bayern afrontará Bundesliga, Champions League, Copa de Alemania y la Franz Beckenbauer Supercup. Como campeón de Bundesliga y de la Copa, ya tiene asegurado el Supercup ante Borussia Dortmund el 22 de agosto; la Bundesliga comienza el 28 de agosto y la primera ronda de la Copa se disputa a inicios de septiembre para el Bayern. El calendario es apretado y la rotación podría ser una estrategia para Kompany.

Felipe Chávez. (Foto: Getty Images) / S. Stingl

Pero solo para sumar minutos...

¿Qué otra ruta alternativa tiene? Ser cedido a préstamo. Sumar minutos y lograr consolidarse ya como un futbolista de élite y dejar el rótulo de “promesa en ascenso”. Su solo debut este año en la Bundesliga hizo que la valoración de Felipe Chávez diera el salto de 800 mil euros a 4 millones de euros. Provenir de las canteras de un poderoso como el Bayern influye.

El escenario también tiene a la selección peruana como protagonista. Su ausencia en las primeras convocatorias de Mano Menezes puede deberse a un espacio para crecer en su equipo. Sin embargo, a fines del 2027 iniciarían las Eliminatorias al Mundial 2030 y los amistosos que restan este año son una vitrina necesaria para que la joya del Bayern empiece a cuajar en la Bicolor.

Si llega a las convocatorias de septiembre con rodaje y siendo protagonista en una liga menor de Europa, sus chances de pelear por un lugar en la selección peruana crecerán. Por lo pronto, el Bayern deberá tomar una decisión hasta el 31 de agosto, fecha en que cierra el mercado de pases en Alemania.

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