Por José Antonio Bragayrac

Le dicen Pipo de cariño pero en suelo peruano le decían Gringo. Se ha dejado el bigote y parte de la barba como otra señal inequívoca de que aparenta estar muy por encima de su edad cronológica. Felipe Chávez tiene 19 años y por estos días pelea por un lugar en plantilla mayor del poderoso Bayern Múnich, club al que llegó a los 12 años y en el que ha sabido sobresalir con pulcritud en cada una de sus categorías.

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