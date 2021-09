Conforme a los criterios de Saber más

Hace tres años colgó los chimpunes en silencio. Dejó la cancha por la chacra. “Hoy siembro limón”, nos confesó Willian Chiroque, el exatacante del Juan Aurich campeón en el 2011. Recordado por ridiculizar a sus rivales a través de su escurridizo juego, el ‘Periquito’, como lo apodaban desde sus inicios en el Sport Pilma de Piura, cantó su mejor gol, según revela, con la selección peruana haciendo dupla con Paolo Guerrero en la Copa América Argentina 2011.

“El gol que anoté ante Venezuela fue el más bonito con Perú, luego llegaron los tres de Paolo, el abrazo con el grupo, un resultado redondo que concretamos con la medalla de bronce”, recordó con alegría. Aquel año pudo cumplir el sueño de emigrar, pero se desdibujó al no tener cláusula de rescisión con el ‘Ciclón’, episodio que prefiere olvidar. Hoy sonríe como agricultor, pero siempre pendiente de la selección peruana y de confirmarse el dúo Gianluca Lapadula-Paolo Guerrero, solo espera comprensión para salir airosos el domingo frente a Venezuela, por las Eliminatorias.

- ¿Sigues ligado al fútbol o estás dedicado a tu chacra?

Estoy con el proyecto de agricultura con mis padres y hermanos. Tengo una chacra y siempre limón, acá en Morropón. También estuve trabajando en deporte con Roberto ‘Malingas’ Jiménez en Tambo Grande, iba todo bonito, pero llegó la pandemia, se estancó.

- A través del fútbol te hiciste conocido Morropón...

Sí, pues, el fútbol mueve todo, montañas, dicen (risas). Es el deporte más lindo, aunque también hay otras grandes disciplinas. Me hice conocido por el fútbol, así que ojalá, en algún momento, haya otro proyecto por acá. Sería lindo que salgan más jugadores de Morropón, también de otros lugares, y destaquen en el fútbol profesional.

- ¿Incursionaste en la política?

No me gusta. Soy incrédulo. La política es muy cochina. No va conmigo. Sí me han venido a buscar varios partidos políticos, pero les he dicho que no.

- El domingo es el encuentro ante Venezuela y tu anotación con Perú cobra vigencia. ¿Qué recuerdos de la Copa América Argentina 2011?

Haber vestido la camiseta de la selección fue algo muy especial en la Copa América. Se logró un tercer lugar muy importante en mi carrera. La selección es lo máximo, palabras mayores. Ahora hacer mucha fuerza como siempre pido por todos los partidos de la selección.

- Integraste una dupla letal con Paolo Guerrero...

Hubo mucha confianza con Paolo. Eso fue todo. Es lo más rescatable con todo el grupo. Fue mi mejor campeonato, mucho más con Paolo. Me acoplé rápido a él, y todo salió muy bien. Se jugó bien.

- ¿Qué destacas del Paolo Guerrero del día a día?

Muchas cosas buenas. Siempre quería estar presente en todos los partidos. Siempre se acercaba a todos a hablar como capitán, como líder. Cuando estoy solo, pienso en sus detalles, su personalidad, el buen amigo, siempre quería que me salga bien las cosas, quería que nunca decaiga.

- Volvió a jugar 90 minutos ante Uruguay...

Lo vi bien. No venía jugando seguido, lo sigo bastante, igual a los muchachos. Siempre disfruto de seguirlos. Ojalá que de a poco vuelva a tener la dimensión que siempre ha tenido. La selección necesita de Paolo. Es una persona querida por todos, por el grupo, es un líder.

- ¿Alguna anécdota de la convivencia?

Hay muchas. Una cortita es cuando íbamos a entrar a la cancha contra Colombia en el estadio Mario Kempes y se me acerca Paolo a decirme: “Jinete, por favor, no te vayas a asustar”. Yo le respondí: “¿A quién le dices que se vaya a asustar?”. Se mataron de risa todos ahí. Desde ahí me decía: ‘jinete para acá, para allá’. Fue algo que causó risa, de buen gusto. A mí me han puesto muchos apodos, pero no soy de molestarme, sino reírme.

- ¿Tuviste oportunidad de subir a los caballos de Paolo Guerrero?

Quedó en llevarme a Chincha, ahí creo que tiene, pero por los tiempos y todo, quedó ahí. Me iban a llevar Paolo, Pizarro, Farfán, me decían que no sabía montar caballo. Les aposté, y les dije que iban a perder, pues yo aprendí a montar caballo desde los seis años en Morropón, más bien se van a quedar huev... No se dio la oportunidad, ojalá se pueda dar, cosa que le gano la apuesta.

- ¿Dónde luces la medalla de bronce de la Copa América?

Está en casa de mi mamá. Solo queda mirarla y recordar los momentos que pasamos.

- A voltear la página tras el empate ante Uruguay. Contra Venezuela solo vale ganar...

Fue un partido muy duro. No pensé que iba a jugar tanto Uruguay. Ojalá que el domingo no defraudemos. Tengo la seguridad y confianza que será a favor de Perú para felicidad de todo el grupo. Sé que los muchachos sacarán toda la fuerza para que sea una bonita noche.

- ¿Qué te parece Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula ante la ‘Vinotinto’?

Son jugadores diferentes. Lo más importante es que si llegan a jugar juntos en el ataque se entiendan, y se concrete una noche espectacular para los dos, para el grupo. Esperemos que los muchachos tengan una noche maravillosa, que los tres puntos se queden en Lima.

- ¿Ahora al juego pícaro le dicen ‘chocolate’?

Son situaciones que nacen del momento, pero más allá de eso espero que tengan la felicidad para jugar, más allá de los apelativos, hay que reírse para la felicidad de la persona.

- ¿Qué jugador te ha sorprendido por su evolución futbolística?

Marco López. Siempre lo veo en la MLS. Ojalá le siga yendo bien por bienestar personal y de la selección, que es lo más importante para el grupo.

- ¿Qué tal esa medular con Tapia, Yotún, Cueva, Flores y Carrillo?

Me gustan la forman que juegan. No importante es que no han arrugado para nada. Son chicos que se han proyectado para seguir sumando mejores cosas.

- ¿Cuántos equipos que quisieron contratar del extranjero tras la Copa América?

Pasaron muchas cosas, pero lamentablemente no tenía cláusula de salida con el Juan Aurich. Se acercaron Estudiantes de La Plata, Arsenal de Sarandí, Universidad de Chile, Colo Colo, Universidad Católica, fueron con contratos hechos a Chiclayo, pero lamentablemente tenía contrato. El club pidió mucha plata. Agradecí a todos los clubes.

- ¿Hablaste con Edwin Oviedo?

Sí, pero me dijo que estaban a punto de campeonar, que espere el otro año. No pude convencerlo. Yo le dije que me podía asegurar mi carrera, futuro, mi vida, pero tuve que quedarme. Me quedé con esa espina de no haber podido salir al extranjero. Al año siguiente no arreglé, no renové y me fui a Cristal.

- ¿Tuviste propuesta de los ‘compadres’?

Siempre las tuve, pero opté por menos dinero, tranquilidad. La familia y amigos me decían que vaya, pero primero siempre fue mi tranquilidad.

- Luis ‘Cuto’ Guadalupe se ha convertido en una estrella fuera de las canchas...

La fe es lo más lindo de la vida. ‘Cutito’, mi hermano, una persona muy querida. Todos seguimos en contacto a través del WhatsApp, el Juan Aurich campeón. Continuamos haciendo ‘chacota’. Grandes recuerdos también en Sullana, Cienciano, Sporting Cristal, de todos.

- En Sporting Cristal llorabas de impotencia al ser perseguido por las lesiones...

Sí, fue muy bravo. Me hacía todos los exámenes del mundo, Cristal me pagó una terapia con unos españoles, iba dejando en día, hacían todo lo posible para que esté bien. Siempre agradecido con ellos, pero hacía lo imposible por cuidarme. Me alimentaba bien, tenía calma, estaba bien con la familia, no había razón, pero me pasaba de todo. Estaba triste, mucha impotencia. No era la persona de salir de noche, ni de salir a discotecas, tampoco de tomar o fumar, me cuidaba mucho, me cuesta hasta ahora. Nunca podía jugar un partido al 100%, siempre con dolor. Hasta me hice un baño de florecimiento. Quedan los bonitos recuerdos del fútbol.

