En su última conferencia de prensa, Ricardo Gareca explicó que hará un seguimiento especial a los jugadores de la selección peruana Sub 23, que participarán en el Preolímpico de la categoría desde el 18 de enero al 9 de febrero en Colombia. Lo que explicó el ‘Tigre’ es que se buscará la posibilidad de ir uniendo a algunos de estos futbolistas al proyecto de Eliminatorias para Qatar 2022. Una competencia que dura tres años y donde es necesario buscar un recambio cada cierto tiempo.

El técnico de la selección busca ampliar su universo de jugadores convocados para el nuevo proceso eliminatorio que empieza en marzo. (Foto: AP).

Si bien Gareca no mencionó un nombre específico, manejamos la información de cinco jugadores que, en caso destaquen en el Preolímpico, tienen muchas posibilidades de unirse en el corto plazo a la selección de mayores. Aquí repasamos la lista.

1. Marcos López (lateral o extremo izquierdo del San José Earthquakes)

El jugador del San José Earthquakes ha alternado en 18 partidos esta temporada de la Major League Soccer. Su técnico Matías Almeyda, quien tiene buenas relaciones con su compatriota Ricardo Gareca, lo ha utilizado sobre todo como lateral izquierdo. Esto impulsaría su salto a la selección de mayores debido a que Miguel Trauco, el marcador titular de ese sector de la selección mayor, no tiene un recambio visible en el corto plazo. Su papel en el Preolímpico puede impulsar su presencia en la base de convocables de la Blanquirroja.

López es uno de los jugadores que Gareca sigue desde hace un buen tiempo. En él ve al reemplazante de ideal de Trauco. (Foto: MLS).

2. Jesús Pretell (volante central de Sporting Cristal)

El mediocampista de Sporting Cristal ha tenido una temporada irregular. La primera mitad fue titular en el cuadro celeste y hasta fue convocado para la Copa América 2019. Después le ha costado asentarse en el cuadro cervecero, aunque en las últimas semanas ha recuperado el ritmo y la actividad. De los Sub 20 de inicios de año (donde también estuvo López) fue uno de los que más convenció al comando técnico de Ricardo Gareca. Desde la Videna no quieren perder de vista a Pretell y quieren ser parte de su consolidación en la alta competencia.

Después de asistir a la Copa América, Pretell perdió terreno en Cristal. Pese a ello, sigue siendo un volante a seguir de cerca. (Foto: GEC).

3. Kevin Quevedo (atacante de Alianza Lima)

Uno de los jugadores peruanos más destacados de la temporada. Cada vez más decisivo en la línea de ataque del Alianza Lima de Pablo Bengoechea. Sus 17 goles en esta temporada de la Liga 1 son la mejor prueba de su crecimiento y de su conexión con el arco rival. Quizá el único momento gris de su campaña 2019 fue cuando estuvo en idas y venidas con la dirigencia blanquiazul en busca de su renovación de contrato. Ya con esta negociación trabada, el destino de Quevedo estaría en el extranjero en el 2020. Si mantiene esa productividad con la selección peruana Sub 23 podrá acreditar su convocatoria en el mediano plazo a un equipo mayor. Eso sí, Kevin tiene más competencia en su puesto; sin embargo, aparece como una de las principales cartas para el recambio generacional.

Este 2019 ha sido el año del despegue de Quevedo. Con 17 goles ha demostrado ser un delantero con buena definición. (Foto: GEC).

4. Aldair Fuentes (volante de Alianza Lima)

Su aparición en la Sub 23 de los Juegos Panamericanos no fue muy feliz, debido a que alternó en una posición donde no ha mostrado su mejor versión. En Lima 2019 lo vimos como defensa central y el aliancista ha tenido sus mejores rendimientos como volante central. Nolberto Solano ahora sí buscará ubicarlo en su posición natural y con eso podría convertirse en otra opción para ese puesto. Su biotipo es su gran carta para que haya expectativas con él para la competencia internacional.

De buen biotipo, Aldair se acomoda mejor como volante. En esa posición jugaría el Preolímpico. (Foto: GEC).

5. Christopher Olivares (delantero de Sporting Cristal)

Volvió de Portugal para ganar continuidad en Sporting Cristal. Le está costando pero en los últimos dos meses ha conseguido tres anotaciones, como para asomarse en ese puesto donde es difícil ver más allá de Paolo Guerrero (que cumple 36 años el 1 de enero del 2020). Olivares es uno de los jugadores que, por puesto y biotipo, está dentro del radar de Gareca. Tiene dos misiones por ahora: ser el goleador de la Sub 23 en enero y ser titular en Sporting Cristal. Aunque esto último se vuelve difícil ante la presencia de Cristian Palacios y la reciente recuperación de Emanuel Herrera. Esa primera tarea es la que tendrá que resolver antes de acostumbrarse a los llamados de Gareca.