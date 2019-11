Nadie se olvidará qué hizo y dónde estuvo el 15 de noviembre del 2017. Esa noche la realidad se hizo sueño y la emoción deportiva un patrimonio nacional. Fuimos tan felices. Hace dos años, la selección peruana superó 2-0 a Nueva Zelanda y logró su clasificación al Mundial de Rusia 2018. En medio de esta nostalgia y alegoría a la memoria futbolera, la Bicolor despide su año deportivo jugando su último amistoso 2019 ante Colombia en Miami. Fuimos dueños de la alegría. Es momento de recuperarla.

Dos años después, sigue Ricardo Gareca al frente de la selección peruana. Igual de moderado, igual de imperturbable. Sigue siendo ‘Tigre’, aunque no está más ‘flaco’. Con su libreto conocido de apostar por la técnica del futbolista peruano y, con un esquema simple, hacerle daño a los demás con un colectivo que sigue siendo fuerte.

"Mundialistas" fue el titular que eligió el diario "El Comercio" para informar sobre la clasificación de la selección peruana a una Copa del Mundo después de 36 años.

Desde que culminó el Mundial de Rusia 2018, la Blanquirroja ha tenido vaivenes en su rendimiento en los veinte partidos que ha disputado entre amistosos y oficiales (Copa América). Fuimos subcampeones del continente, pero también perdimos con El Salvador. Le ganamos un amistoso a Brasil, sin embargo, en uno de los encuentros oficiales, el pentacampeón nos hizo cinco goles.

La base que se formó en la Copa América Centenario sigue vigente en la selección. Se han sumado nombres como los de Christofer Gonzales, Gabriel Costa y han regresado otros como Carlos Zambrano y Carlos Ascues. También hay ausencias. Los tres que participaron en los goles al guardameta neozelandés Marinovic no jugarán esta noche. Ni los anotadores Farfán y Ramos, ni el hombre de las asistencias: Christian Cueva.

A Jefferson Farfán, el hombre que aparecerá en las salas de cine en fiestas navideñas, lo veremos volver en las canchas aún a inicios del 2020. A sus 35 años, lo ideal es que haga una buena pretemporada en Rusia para que regrese a la Blanquirroja. Porque estará en el último tramo de su carrera, al igual que su compadre Paolo, pero la Blanquirroja aún lo necesita.

En el caso de Christian Ramos, le ha costado consolidarse en algún club post Rusia 2018. Un buen cierre de temporada con la 'U' podría determinar su retorno. De momento, ya pidió que no lo borren del chat del equipo. Ese mismo grupo de Whatsapp que debe haber trasnochado hace 24 meses con más de veinte futbolistas intentando convencerse que lo vivido en el estadio Nacional de Lima fue real.

Ojalá también regrese Christian Cueva. No sé ustedes, pero yo no lo recuerdo fallando ese penal ante Dinamarca. Es más, el video que grabé con el celular en Saransk lo he borrado hace muchos meses. Lo que sigue guardado en mi memoria y en más de cinco USBs, son los videos de esa noche hermosa ante Nueva Zelanda. Y allí aparece en los pensamientos otra vez Cueva, desbordando por izquierda al neozelandés Winston Reid. En su mejor versión, ‘Aladino’ nos cumplió todos los deseos. En esas milésimas de segundo fue el genio. El más pensante para entregarle la pelota al explosivo Farfán, quien desde el control del balón ya se perfilaba en un auténtico pelotón de fusilamiento. Nunca lo olvidaremos.

Lo que se mantiene

A veces es complicado recuperar un pico de rendimiento en el fútbol después de la felicidad más grande. La misma Francia, último campeón del mundo, tuvo problemas ayer para vencer a la modesta Moldavia. Perú ha tenido caídas en este año y medio pos-Rusia, aunque ninguna fue hasta el subsuelo. Han sido tropezones temporales que hoy podrían quedar atrás con un rendimiento positivo ante la Colombia de Carlos Queiroz.

¿Por qué es importante este ensayo en Miami? Pues porque es el último partido que tendrá la selección peruana antes del inicio de las Eliminatorias mundialistas. Cualquier duda que esté en el aire, deberá resolverse hoy. ¿Cuánto nos cuesta jugar sin Yotún (posible ausente hoy por lesión)? ¿Benavente y Peña podrán acoplarse a los planes?

¡Hoy todos celebramos el #DíaDelHinchaPeruano! 🇵🇪⚽



Se cumplen dos años de que nuestra @SeleccionPeru nos dio la alegría de volver a un Mundial de fútbol tras 36 años. #ContigoSelección 🙌

Siempre #ArribaPerú 💪 pic.twitter.com/E3zF1az3t2 — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) November 15, 2019

Además, Colombia aparece como rival ideal por su exigencia y trascendencia. Es una de las selecciones sudamericanas a la que Gareca no ha podido ganarle en su etapa como técnico de Perú. Al margen de que James Rodríguez sea duda (habría tenido una recaída en su lesión), lo que ofrezcan los cafeteros será un examen para intentar cerrar la temporada con una dosis extra de optimismo.

Ha tenido obstáculos Gareca en esta etapa final de preparación. No solo se canceló el amistoso con Chile, sino que ayer no se pudo realizar la práctica en el Broward County Stadium de Miami por las fuertes lluvias que hubo en la tarde. El equipo solo pudo hacer trabajos físicos anoche en el hotel Sheraton Suites Plantation Fort Lauderdale, donde ha estado concentrando. Después hubo un saludo a los hinchas en el banderazo que nunca falta.

Nadie podrá olvidarse con quién se abrazó aquel 15 de noviembre del 2017. Las fotos que nos tomamos aparecerán como el recuerdo más feliz de Facebook. En algún grupo de WhatsApp se instalará la melancolía de lo gozado.

Busquen el álbum de figuritas, pongan en Youtube las canciones mundialistas. Lloren, si quieren (si pueden).

Que este final del 2019 sea para retornar a la mejor de las versiones. Del técnico, de los futbolistas, de los hinchas. De los periodistas. No ha pasado tanto tiempo, hay que poner retro y volver al mejor destino.

Quizá este segundo aniversario de la clasificación sea el pretexto ideal para recordar lo lejos que pudimos llegar. No hemos cambiado tanto. Lo podemos hacer de nuevo.