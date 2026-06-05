La selección peruana femenina sigue mostrando señales de crecimiento y, aunque no logró clasificar al Mundial Brasil 2027, el balance deja una sensación distinta respecto a procesos anteriores. Más allá de los resultados, el equipo nacional viene construyendo una base competitiva y una identidad que empieza a sostenerse con trabajo, continuidad y una apuesta por nuevas futbolistas pensando en el futuro.

En ese camino, la Bicolor consiguió un resultado importante el último jueves al empatar 1-1 frente a Argentina en condición de visitante, sumando así su primer punto fuera de casa en la Liga de Naciones Femenina de Conmebol. El encuentro se disputó en el estadio de Lanús y representó una nueva muestra de competitividad de un equipo peruano que logró sostener el partido durante varios tramos frente a uno de los rivales más fuertes del continente.

El conjunto nacional presentó una alineación con siete futbolistas nacidas en el extranjero desde el arranque, una situación que refleja también la amplitud del universo de jugadoras que viene incorporando el proyecto peruano. La selección luchó durante todo el compromiso y encontró recompensa en los minutos finales gracias a Cherrie Cox, quien apareció a los 85 minutos para anotar el empate y silenciar por algunos instantes al público local. Mientras tanto, el punto terminó siendo suficiente para que Argentina asegurara su clasificación al Mundial del próximo año.

𝗟𝘂𝗰𝗵𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗰𝗼𝗻 𝗴𝗮𝗿𝗿𝗮 𝘆 𝗽𝗮𝘀𝗶𝗼́𝗻 𝗽𝗼𝗿 𝗲𝘀𝘁𝗮 𝗰𝗮𝗺𝗶𝘀𝗲𝘁𝗮 🇵🇪#LaBicolor Femenina va al descanso con igualdad en el marcador de 0-0 ante Argentina, en Buenos Aires. #UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/skPzUUXsHn — La Bicolor (@SeleccionPeru) June 6, 2026

Más allá de impedir la derrota, el resultado también tiene valor estadístico para Perú. Se trata del primer punto que la selección consigue fuera de casa en la presente edición de la Liga de Naciones, una competencia que dejó rendimientos que invitan a mirar el futuro con mayor optimismo. El equipo nacional ha mostrado una evolución progresiva y ha conseguido competir con selecciones que, históricamente, marcaban una diferencia importante.

La Bicolor cerrará su participación en las Eliminatorias este martes frente a Bolivia en el Callao. Durante gran parte del proceso la selección hizo del Cusco su localía, pero para la última jornada se tomó la decisión de jugar en el llano. A falta de una fecha para el final del torneo, Perú suma ocho puntos y ocupa el séptimo lugar de la tabla, ubicándose por encima de Uruguay y Bolivia.