¿A qué hora juega Chile vs. Rusia HOY? ‘La Roja’ terminó en la última posición en las Eliminatorias Conmebol 2026 y busca un recambio generacional con el objetivo de clasificar al Mundial 2030.

Los horarios del partido varían según el país en donde te encuentres. Es por eso, que en esta nota te detallamos a qué hora empieza el partido, dónde juegan y cuándo es para que no te pierdas ni un solo detalle de este crucial partido en Rusia.

¿Cuándo juega Chile vs. Rusia?

El partido amistoso entre Chile vs. Rusia se llevará a cabo este sábado 14 de noviembre desde el Estadio Olímpico Fisht en Sochi (Rusia).

¿A qué hora juega Chile vs. Rusia por amistoso?

México: 9:00 a.m.

Ecuador: 10:00 a.m.

Colombia: 10:00 a.m.

Perú: 10:00 a.m.

Bolivia: 11:00 a.m.

Venezuela: 11:00 a.m.

Chile: 12:00 p.m.

Argentina: 12:00 p.m.

Paraguay: 12:00 p.m.

Uruguay: 12:00 p.m.

Brasil: 12:00 p.m.

Horarios del partido, Chile vs. Rusia por amistoso

¿Dónde juegan Chile vs. Rusia por fecha FIFA?

El partido entre Chile vs. Rusia jugará en el Estadio Olímpico Fisht. Es un recinto deportivo inaugurado en 2013, ubicado en la ciudad de Sochi (Rusia) y con capacidad para albergar a más de 48 mil espectadores.