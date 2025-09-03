¿A qué hora juega Chile vs. Brasil HOY? La ‘Roja’ llega a este duelo con una racha negativa: cuatro partidos sin una victoria en las Eliminatorias Sudamericanas 2026. El duelo ante una renovada Brasil con Ancelotti en la dirección técnica tendrá más de un ingrediente especial.
Los horarios del partido varían según el país en donde te encuentres. Es por eso, que en esta nota te detallamos a qué hora empieza el partido, dónde juegan y cuándo es para que no te pierdas ni un solo detalle de este crucial partido en Río de Janeiro.
¿A qué hora juega Chile vs. Brasil HOY por Eliminatorias?
- México: 6:30 p.m.
- Ecuador: 7:30 p.m.
- Colombia: 7:30 p.m.
- Perú: 7:30 p.m.
- Bolivia: 8:30 p.m.
- Venezuela: 8:30 p.m.
- Chile: 8:30 p.m.
- Argentina: 9:30 p.m.
- Paraguay: 9:30 p.m.
- Uruguay: 9:30 p.m.
- Brasil: 9:30 p.m.
- España: 2:30 a.m. del viernes 05
La hora del partido entre Chile y Brasil por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, está programado para las 8:30 de la tarde en horario chileno.
¿Dónde juegan, Chile vs. Brasil por Eliminatorias Sudamericanas?
El partido entre Chile y Brasil se jugará en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. El mítico estadio brasileño cuenta con una capacidad para albergar a más de 78 mil espectadores.
