Colombia enfrenta a México este sábado 26 de septiembre por partido amistoso de la fecha FIFA en el Inter&Co Stadium en M&T Bank Stadium en Baltimore, Maryland, Estados Unidos. Bajo la dirección de Néstor Lorenzo, la selección colombiana empieza su gira en USA donde espera consolidar un once con miras a las próximas eliminatorias sudamericanas. ¿A qué hora juega Colombia vs. México HOY? Entérate todos los detalles del inicio del partido aquí.
¿A qué hora juega Colombia vs. México HOY por partido amistoso?
El partido de Colombia vs. México por amistoso FIFA empieza a las 8:00 PM de Colombia y 7:00 PM de México este sábado 26 de septiembre del 2026 en el M&T Bank Stadium en Baltimore, Maryland, Estados Unidos.
- Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 7:00 PM
- Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 8:00 PM
- Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 9:00 PM
- Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 10:00 PM
- Hora en España: 3:00 AM
¿En qué canales TV transmiten Colombia vs. México EN VIVO por partido amistoso?
El partido de Colombia vs. México por amistoso FIFA será transmitido a través de Gol Caracol, RCN y Caracol TV en Colombia mediante señal abierta, cable y streaming. En México, el partido será transmitido por Canal 5, TUDN, Azteca 7, Claro Sports y Azteca Deportes.
¿Dónde ver Colombia vs. México ONLINE por partido amistoso?
El partido entre Colombia vs. México por amistoso FIFA, lo pasan por streaming online en TUDN App y Televisa.
Hora y canal TV para ver Colombia vs. México ONLINE por partido amistoso
- Fecha: sábado 26 de septiembre del 2026.
- Partido: Colombia vs. México
- Horario: 8:00 PM hora de Colombia / 7:00 PM hora de México
- Canal: Gol Caracol, RCN, Canal 5, TUDN, Azteca 7, Claro Sports y Azteca Deportes
- Estadio: M&T Bank Stadium en Baltimore, Maryland, Estados Unidos.