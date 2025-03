A qué hora juega Perú vs Bolivia por Eliminatorias 2026

Las Eliminatorias serán testigos del esperado partido Perú vs Bolivia por la Fecha 13 de las Eliminatorias 2026, en el que Óscar Ibáñez debuta como entrenador interino de la selección peruana, en un momento delicado para el cuadro nacional. Este enfrentamiento es crucial para ambas selecciones en su camino hacia la Copa del Mundo, y no te puedes perder todos los detalles para seguirlo.

Fecha y hora del partido de Perú vs Bolivia

¿A qué hora juega Perú vs Bolivia? Si estás en Perú, el inicio del partido está programado para el jueves 20 de marzo de 2025 a las 8:30 PM (hora local peruana). Si estás en Bolivia el juego inicia a las 9:30 de la noche. No te olvides de ajustar la hora según tu ubicación para no perderte ni un minuto de la acción.

Horarios en el mundo

Lima, Perú: 8:30 PM

Santiago, Chile: 10:30 PM

Buenos Aires, Argentina: 10:30 PM

Caracas, Venezuela: 9:30 PM

CDMX, México: 7:30 PM

Quito, Ecuador: 8:30 PM

Bogotá, Colombia: 8:30 PM

Nueva York, Estados Unidos: 9:30 PM

Los Ángeles, Estados Unidos: 6:30 PM

Chicago, EE. UU.: 8:30 PM

Miami, EE. UU.: 9:30 PM

Montevideo, Uruguay: 10:30 PM

Brasilia, Brasil: 10:30 PM

Madrid, España: 2:30 AM del viernes 21

Este choque es fundamental para las aspiraciones de Perú, el colero de la tabla con solo siete puntos, que busca sumar de a tres en su lucha por un lugar en el mundial. Bolivia, por su parte, marcha séptima y llegará motivada para tratar de brindar un golpe fuera de casa.

¿Cómo se puede ver el partido?

El encuentro se podrá seguir a través de varias plataformas de transmisión en vivo. Revisa la lista de canales y opciones para seguir el juego vía streaming aquí.





