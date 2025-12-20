¿A qué hora juega Perú vs Bolivia: canales para ver partido amistoso FIFA?

La selección peruana enfrentara a Bolivia este domingo 21 de diciembre del 2025 en el Estadio Félix Castillo Tardío, Chincha. El equipo dirigido por Gerardo Ameli, quien fue elegido para estar a cargo en este compromiso, enfrenta su último desafío del año y espera cerrarlo con un triunfo. Por otro lado, el conjunto boliviano llega motivado por su clasificación al repechaje mundialista. A continuación, te mostramos los horarios y canales de televisión para que puedas ver el partido por amistoso FIFA.

El partido amistoso entre Perú vs. Bolivia iniciará a las 3:30 p.m. de ambos países. A continuación, te dejamos los horarios según tu país del partido que se llevará a cabo en el estadio Félix Castillo Tardío, en la ciudad de Chincha.

Horarios del partido de Perú vs Bolivia por partido amistoso en el Estadio Félix Castillo Tardío, en Chincha. (Foto: FPF)

¿A qué hora juega Perú vs Bolivia HOY?

El partido amistoso de Perú vs. Bolivia por la fecha FIFA, se jugará este domingo 21 de diciembre del 2025 a las 3:30 p.m. (hora de Perú) en el estadio Félix Castillo Tardío.

Hora del amistoso, Perú vs Bolivia

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 2:30 p.m.

2:30 p.m. Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, Paraguay: 3:30 p.m.

3:30 p.m. Venezuela, Estados Unidos: 4:30 p.m.

4:30 p.m. Argentina, Brasi, Uruguay: 5:30 p.m.

5:30 p.m. Chile: 5:30 p.m.

América TV EN VIVO: ver partido de Perú vs. Bolivia por partido amistoso. Entérate cómo ver el Canal 4 EN DIRECTO y vía streaming online.

Canal TV para ver Perú vs Bolivia EN VIVO

La transmisión del partido amistoso de Perú vs Bolivia por partido amistoso será transmisitido en América TV (Canal 4) en exclusiva para todo Perú. En streaming lo podrás ver por América TV GO y Movistar TV App. En El Comercio también podrás seguir la transmisión del partido mediante el minuto a minuto.