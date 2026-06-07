La selección peruana se enfrenta a España este lunes 8 de junio en un partido amsitoso previo al inicio del Mundial 2026. El enfrentamiento entre ambas selecciones está marcada por realidades muy distintas: mientras la selección europea afronta su último examen de cara al debut en el Mundial 2026, la “Bicolor” se encuentra en pleno proceso de renovación bajo el mando del técnico Mano Menezes. ¿A qué hora juega la selección peruana HOY? Revisa los horarios, según tu país.
¿A qué hora juega Perú vs. España HOY por partido amistoso 2026?
El partido Perú vs. España por amistoso FIFA comienza a las 9:00 PM (hora peruana) y 4:00 AM (hora de España). Te dejamos todos los horarios, según país.
Horarios del Perú vs. España
- Perú: 9:00 PM
- Colombia: 9:00 PM
- Ecuador: 9:00 PM
- Argentina: 11:00 PM
- Uruguay: 11:00 PM
- Brasil: 11:00 PM
- Paraguay: 11:00 PM
- Chile: 10:00 PM
- Venezuela: 10:00 PM
- Bolivia: 10:00 PM
- México: 8:00 PM
- Estados Unidos: 10:00 PM (GMT-4), 9:00 PM (GMT-5), 8:00 PM (GMT-6), 7:00 PM (GMT-7) y 6:00 PM (GMT-8).
- España: 4:00 AM
- Guatemala: 8:00 PM
- Nicaragua: 8:00 PM
- Costa Rica: 8:00 PM
- Panamá: 8:00 PM
- Honduras: 8:00 PM
- Puerto Rico: 8:00 PM
- República Dominicana: 8:00 PM
Canales TV que transmiten Perú vs. España EN VIVO por partido amistoso
El Perú vs. España por la amistoso FIFA 2026 será transmitido a través de América TV, ATV y Movistar Dportes en Perú por cable, señal abierta y streaming. Por otro lado, en España podrás ver el amsitoso a través de TVE La 1, RTVE Play, Movistar+ y fuboTV. Mientras que en el resto de Sudamérica y México, el amistoso será televisado por ESPN y Disney+ Premium.
¿Dónde ver Perú vs. España ONLINE por amistoso FIFA 2026?
La amistoso entre Perú vs. España será transmitido ONLINE por América TV GO, Movistar Deportes TV App, Disney+ Premium, fuboTV y TV 360. Todas están disponibles en streaming para que lo veas desde tu PC, SmarTV, celular, tablet, etc.