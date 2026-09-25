Perú enfrenta a Estados Unidos este sábado 26 de septiembre por partido amistoso de la fecha FIFA en el Inter&Co Stadium en Orlando, Florida, Estados Unidos. Bajo la dirección de Mano Menezes, la selección peruana empieza su gira en USA donde espera consolidar un once con miras a las próximas eliminatorias sudamericanas. ¿A qué hora juega Perú vs. Estados Unidos HOY? Entérate todos los detalles del inicio del partido aquí.
¿A qué hora juega Perú vs. Estados Unidos HOY por partido amistoso?
El partido de Perú vs. Estados Unidos por amistoso FIFA empieza a las 3:30 PM de Perú y 4:30 PM de Estados Unidos este sábado 26 de septiembre del 2026 en el Inter&Co Stadium en Orlando.
- Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 2:30 PM
- Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 3:30 PM
- Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 4:30 PM
- Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 5:30 PM
- Hora en España: 10:30 PM
¿En qué canales TV transmiten Perú vs. Estados Unidos EN VIVO por partido amistoso?
El partido de Perú vs. Estados Unidos por amistoso FIFA será transmitido a través de América TV, Movistar Deportes y ATV en Perú mediante señal abierta, cable y streaming. En el resto de Sudamérica y México, el partido va a través de ESPN y Disney+ Premium.
¿Dónde ver Perú vs. Estados Unidos ONLINE por partido amistoso?
El partido entre Perú vs. Estados Unidos por amistoso FIFA, lo pasan por streaming online en Movistar TV App, América TV GO y Disney+ Premium.
Hora y canal TV para ver Perú vs. Estados Unidos ONLINE por partido amistoso
- Fecha: sábado 26 de septiembre del 2026.
- Partido: Perú vs. Estados Unidos
- Horario: 3:30 PM hora de Perú / 4:30 PM hora de USA
- Canal: América TV, ATV, Movistar Deportes, ESPN, Disney+ Premium y América TV GO.
- Estadio: Inter&Co Stadium en Orlando, Florida, Estados Unidos.