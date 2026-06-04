Este viernes 5 de junio del 2026, Perú enfrentará a Haití por amistoso FIFA en el NU Stadium de Miami, Estados Unidos. La escuadra dirigida por Mano Menezes busca consolidar su idea de juego tras un inicio complicado que incluyó una derrota 2-0 ante Senegal y un empate 2-2 contra Honduras. El estratega brasileño sufrirá las bajas por lesión de Alex Valera y Joao Grimaldo, por lo que probará variantes ofensivas. Conoce a qué hora juegan y canales TV para ver el amistoso de la selección peruana.

Revisa la hora del partido entre Perú y Haití desde el NU Stadium de Miami, Estados Unidos este viernes 5 de junio del 2026.

¿A qué hora juega Perú vs. Haití HOY por final de Champions League 2026?

El partido Perú vs. Haití por amistoso FIFA comienza a las 7:00 PM (hora peruana) y 8:00 PM (hora de Haití). Te dejamos todos los horarios, según país.

Horarios del Perú vs. Haití

Perú: 7:00 PM

Colombia: 7:00 PM

Ecuador: 7:00 PM

Argentina: 9:00 PM

Uruguay: 9:00 PM

Brasil: 9:00 PM

Paraguay: 9:00 PM

Chile: 8:00 PM

Venezuela: 8:00 PM

Bolivia: 8:00 PM

México: 6:00 PM

Haití: 8:00 PM

Estados Unidos: 8:00 PM (GMT-4), 7:00 AM (GMT-5), 6:00 AM (GMT-6), 5:00 AM (GMT-7) y 4:00 AM (GMT-8).

España: 2:00 AM

Guatemala: 6:00 PM

Nicaragua: 6:00 PM

Costa Rica: 6:00 PM

Panamá: 6:00 PM

Honduras: 6:00 PM

Puerto Rico: 6:00 PM

República Dominicana: 6:00 PM

Canales TV que transmiten Perú vs. Haití EN VIVO por partido amistoso

El Perú vs. Haití por la amistoso FIFA 2026 será transmitido a través de América TV, ATV y Movistar Dportes en Perú por cable, señal abierta y streaming. Por otro lado, en Estados Unidos podrás ver el amsitoso a través de FOX Deportes, FOX Sports, FOX One y fuboTV. Mientras que en Haití, podrás seguir la transmisión por televisión a través de Tele Haiti.

¿Dónde ver Perú vs. Haití ONLINE por amistoso FIFA 2026?

La amistoso entre Perú vs. Haití será transmitido ONLINE por América TV GO, Movistar Deportes TV App y TV 360. Todas están disponibles en streaming para que lo veas desde tu PC, SmarTV, celular, tablet, etc.