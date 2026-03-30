La selección peruana enfrentará a Honduras en su segundo partido amistoso FIFA este martes 31 de marzo del 2026 en el Estadio Municipal Butarque de Leganés. La ‘Blanquirroja’ llega a este compromiso tras caer 2-0 ante Senegal en el duelo anterior y ahora buscará su primera victoria con Mano Menezes al mando. El técnico brasileño busca armar su equipo de cara a las Eliminatorias y la Copa América. Revisa a qué hora juegan y en qué canales transmiten el amistoso.
¿A qué hora juega Perú vs Honduras HOY por amistoso FIFA?
El partido de Perú vs Honduras por amistoso FIFA empieza a la 1:00 PM de Perú este martes 31 de marzo del 2026.
- Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 12:00 PM
- Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 1:00 PM
- Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 2:00 PM
- Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 3:00 PM
- Hora en España: 7:00 PM
¿En qué canal TV ver Perú vs Honduras por partido amistoso FIFA 2026?
El partido de Perú vs Honduras será transmitido a través de Movistar Deportes, América TV y ATV en Perú. En Estados Unidos, la transmisión del amistoso FIFA va a través de FOX Sports, Fox Deportes, FOX One y fuboTV.
Horario, TV y dónde ver Perú vs Honduras EN VIVO por amistoso FIFA
- Estadio: Municipal Butarque
Alineaciones de Perú vs Honduras
- Perú: Pedro Gallese; Oliver Sonne, Miguel Araujo, Alfonso Barco, Marco López; André Carrillo, Erick Noriega, Yoshimar Yotún; Kenji Cabrera, Jairo Vélez y Alex Valera.
- Honduras: Edrick Menjívar; Cristopher Meléndez, Julián Martínez, Leonardo Posadas, Joseph Rosales; Kervin Arriaga, Edwin Rodríguez, Leandro Padilla; Luis Palma, Eric Puerto y Dereck Moncada.