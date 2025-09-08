¿A qué hora juega Perú vs. Paraguay HOY? La selección peruana se despidió de la posibilidad de clasificar a una Copa del Mundo en la penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericana 2026. Y ahora, busca culminar el proceso clasificatorio con una victoria ante la Albirroja, que pasa por un buen momento.

La selección dirigida por Óscar Ibáñez cayó goleada 3-0 ante Uruguay en Montevideo, en la penúltima jornada. Mientras que, la selección dirigida por Gustavo Alfaro, igualó sin goles con Ecuador en los Defensores del Chaco.

Perú vs. Paraguay en vivo: ver transmisión del partido por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 en el Estadio Nacional.

Repasa los horarios en el que juega Perú vs. Paraguay por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 en el estadio Nacional de Lima. / NORBERTO DUARTE

¿Cuándo juega Perú vs. Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas?

El partido de Perú vs. Paraguay por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 se jugará este martes 9 de septiembre del 2025 en el estadio Nacional de Lima.

¿A qué hora juega Perú vs. Paraguay HOY?

La hora del partido entre Perú vs. Paraguay por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 está programado para las 6:30 de la noche en horario peruano.

Aquí te mostramos los horarios de otros países para que lo veas puntualmente:

México: 5:30 p.m.

Ecuador: 6:30 p.m.

Perú: 6:30 p.m.

Colombia: 6:30 p.m.

Bolivia: 7:30 p.m.

Venezuela: 7:30 p.m.

Chile: 7:30 p.m.

Estados Unidos (New York): 7:30 p.m.

Argentina: 8:30 p.m.

Paraguay: 8:30 p.m.

Uruguay: 8:30 p.m.

Brasil: 8:30 p.m.

España: 1:30 a.m. (miércoles 10 de septiembre)

¿Dónde juega Perú vs. Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas

El partido de Perú vs. Paraguay por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 se jugará en el Estadio Nacional del Perú, denominado popularmente como Estadio José Díaz, o simplemente Estadio Nacional, ​ es un estadio multiusos ubicado en la urbanización Santa Beatriz, en el distrito de Lima, ciudad homónima, capital del Perú, a una altitud de 135 m s. n. m.