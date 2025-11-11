La selección peruana visitará este miércoles 12 de noviembre del 2025 a Rusia para medir fuerzas en un partido amistoso que se llevará a cabo en el Gazprom Arena, en la ciudad de San Petersburgo. El equipo dirigido por Manuel Barreto llegó el martes al país ruso y quedó listo para disputar el amistoso. La blanquirroja se encuentra en un cambio regeneraciónal y con el regreso de Pedro Gallese a la selección nacional, se espera que la columna vertebral se vaya formando para las siguientes Eliminatorias y Copa América. A continuación, te mostraremos ¿A qué hora juega la selección peruana? y tambien ¿En qué canal ver el partido de Perú vs Rusia en vivo por amistoso? Todos estos detalles lo podrás ver aquí.

El partido amistoso entre Perú vs. Rusia iniciará a las 12:00 p.m. de Perú y las 8:00 p.m. de Rusia. A continuación, te dejamos los horarios según tu país del partido que se llevará a cabo en el estadio Gazprom Arena, en la ciudad de San Petersburgo.

Horarios del partido de Perú vs Rusia y en qué canales ver el amistoso FIFA en la ciudad de San Petersburgo.

¿A qué hora juega Perú vs Rusia HOY?

El partido amistoso de Perú vs. Rusia por la fecha FIFA, se jugará este miércoles 12 de noviembre del 2025 a las 12:00 p.m. (hora de Perú) en el Gazprom Arena.

Hora del amistoso, Perú vs Rusia

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 11:00 a.m.

11:00 a.m. Perú, Colombia, Ecuador: 12:00 p.m.

12:00 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 13:00 p.m.

13:00 p.m. Argentina, Brasi, Uruguay, Paraguay, Chile: 14:00 p.m.

14:00 p.m. Rusia: 20:00 p.m.

Perú vs Rusia

Canal TV para ver Perú vs Rusia EN VIVO

La transmisión del partido amistoso de Perú vs Rusia por la fecha FIFA será transmisitido en América TV (Canal 4), ATV (Canal 9) y Movistar Deportes (Canal 3) para toda Perú. En streaming lo podrás ver por América TV GO y Movistar TV App. En El Comercio también podrás seguir la transmisión del partido mediante el minuto a minuto.