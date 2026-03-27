La selección peruana enfrentará a Senegal en su primer partido amistoso FIFA este sábado 28 de marzo del 2026 en el Stade de France. La ‘Blanquirroja’ empezará un nuevo proceso al mando de Mano Menezes, quien llegó hace algunos meses con la finalidad de devolver a Perú a una Copa del Mundo. Al frente tendrá a la subcampeona de África, clasificada al Mundial con grandes jugadores. Revisa a qué hora juegan y en qué canales transmiten el amistoso.
¿A qué hora juega Perú vs Senegal por partido amistoso FIFA 2026?
El partido de Perú vs Senegal por amistoso FIFA empieza a las 11:00 AM de Perú y 1:00 PM de Perú este sábado 28 de marzo del 2026 en el Stade de France.
- Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 10:00 AM
- Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 11:00 AM
- Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 12:00 PM
- Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 1:00 PM
- Hora en España: 5:00 PM
¿En qué canal TV ver Perú vs Senegal por partido amistoso FIFA 2026?
El partido de Perú vs Senegal será transmitido a través de Movistar Deportes, América TV y ATV en Perú. En Estados Unidos, la transmisión del amistoso FIFA va a través de FOX Sports, Fox Deportes, FOX One y fuboTV.
Alineaciones de Perú vs Senegal
- Perú: Pedro Gallese; Oliver Sonne, Fabio Gruber, Miguel Araujo, Marcos López; Erick Noriega, André Carrillo, Yoshimar Yotún; Joao Grimaldo, Kenji Cabrera y Alex Valera.
- Senegal: Edouard Mendy; Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhate, Mamadou Sarr; Idrissa Gana Gueye, Lamine Camara, Pape Gueye, Pape Matar Sarr, Pathé Ciss; Ismaila Sarr, Ibrahim Mbaye y Assane Diao.