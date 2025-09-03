¿A qué hora juega Perú vs. Uruguay HOY? La selección peruana visitará a Uruguay por las Eliminatorias 2026 en Montevideo, con la ilusión de sumar de a tres puntos para continuar en el camino rumbo al Mundial del 2026. El equipo de Óscar Ibáñez, con muchas bajas, necesitan ganar para aferrarse al sueño de quedarse con el repechaje.

Por otro lado, un Uruguay repleto de figuras y casi clasificado a la próxima Copa del Mundo, intentará hacer respetar el Centenario en su último partido en condición de local en esta Eliminatoria. La gran baja de los charrúas es la ausencia de Darwin Núñez, el delantero completará su fecha de suspensión ante la blanquirroja.

La Conmebol designó los horarios del partido entre la selección peruana y Uruguay, y acá te contamos todos los detalles, según el país y región en el cual te encuentres.

Repasa los horarios en el que juega Perú vs. Uruguay por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 en el estadio Centenario. / Eurasia Sport Images

¿Cuándo juega Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias Sudamericanas?

El partido de Perú vs. Uruguay por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 se jugará este jueves 4 de septiembre del 2025 en el estadio Centenario.

¿A qué hora juega Perú vs. Uruguay HOY?

La hora del partido entre Perú vs. Uruguay por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 está programado para las 6:30 de la noche en horario peruano.

Aquí te mostramos los horarios de otros países para que lo veas puntualmente:

México: 5:30 p.m.

Ecuador: 6:30 p.m.

Perú: 6:30 p.m.

Colombia: 6:30 p.m.

Bolivia: 7:30 p.m.

Venezuela: 7:30 p.m.

Chile: 7:30 p.m.

Estados Unidos (New York): 7:30 p.m.

Argentina: 8:30 p.m.

Paraguay: 8:30 p.m.

Uruguay: 8:30 p.m.

Brasil: 8:30 p.m.

España: 1:30 a.m. (jueves 4 de septiembre)

¡A defender a nuestra #Bicolor 🇵🇪!



𝗣𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗮𝗺𝗼𝘀 𝗹𝗮 𝗹𝗶𝘀𝘁𝗮 𝗱𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗼𝗰𝗮𝗱𝗼𝘀 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗹𝗼𝘀 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗱𝗼𝘀 𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗨𝗿𝘂𝗴𝘂𝗮𝘆 🇺🇾 𝘆 𝗣𝗮𝗿𝗮𝗴𝘂𝗮𝘆 🇵🇾 𝗽𝗼𝗿 𝗹𝗮𝘀 𝗘𝗹𝗶𝗺𝗶𝗻𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮𝘀.



📝: https://t.co/TMgnGoTkKK#UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/XfPZOnWa1L — La Bicolor (@SeleccionPeru) August 25, 2025

¿Dónde juega Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias Sudamericanas

El partido de Perú vs. Uruguay por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 se jugará en el Estadio Centenario, que es un recinto deportivo mundialista ubicado en la ciudad de Montevideo, Uruguay. Se sitúa en el barrio de Parque Batlle. Es administrado por la Comisión Administradora del Field Oficial, compuesta por tres miembros de la Asociación Uruguaya de Fútbol y dos de la Intendencia de Montevideo.