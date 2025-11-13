¿A qué hora juega Venezuela vs. Australia HOY? La selección venezolana sufrió un gran revés al quedarse a solo un paso de clasificarse al próximo Mundial. Ahora, con Oswaldo Vizcarrondo como entrenador interino, van por el recambio generacional.

Los horarios del partido varían según el país en donde te encuentres. Es por eso, que en esta nota te detallamos a qué hora empieza el partido, dónde juegan y cuándo es para que no te pierdas ni un solo detalle de este crucial partido en Estados Unidos.

¿Cuándo juega Venezuela vs. Australia?

El partido amistoso entre Venezuela vs. Australia se llevará a cabo este viernes 13 de noviembre desde el Shell Energy Stadium de Texas (Estados Unidos).

¿A qué hora juega Venezuela vs. Australia por amistoso?

México: 8:30 p.m.

Ecuador: 9:30 p.m.

Colombia: 9:30 p.m

Perú: 9:30 p.m.

Bolivia: 10:30 p.m.

Venezuela: 10:30 p.m.

Chile: 11:30 p.m.

Argentina: 11:30 p.m.

Paraguay: 11:30 p.m.

Uruguay: 11:30 p.m.

Brasil: 11:30 p.m.

Horarios del partido, Venezuela vs. Australia por amistoso

La hora del partido entre Venezuela y Australia por el amistoso de la fecha FIFA está programado para las 10:30 p.m. de Venezuela y 9:30 de la noche en horario peruano.

¿Dónde juegan Venezuela vs. Australia por fecha FIFA?

El partido entre Venezuela y Australia jugará en el Shell Energy Stadium. Es un recinto deportivo inaugurado en 2012, ubicado en la ciudad de Houston, Texas (Estados Unidos) y con capacidad para albergar a más de 22 mil espectadores.