Las Eliminatorias Sudamericanas comenzarán el 26 de marzo del presente año y plantea nuevos retos para las 10 selecciones que lucharán por los cuatro cupos y medio que reparte FIFA para el Mundial Qatar 2022. A menos de tres meses para que inicie la competencia, repasamos a todos los equipos nacionales y sus presentes.

Un Perú de memoria y la necesidad de incorporar variantes

La selección peruana, bajo la dirección técnica de Ricardo Gareca por segunda Eliminatoria consecutiva, enfrentará la fase clasificatoria como la subcampeona de América. La ‘Bicolor’ intentará emular lo realizado en los últimos años y continuar por el sendero del triunfo.

En la pasada Copa América se pudo evidenciar que Perú ha ganado respeto: los rivales ya no lo subestiman como antes. No obstante, el libreto del equipo nacional ya es conocido y la gran tarea de Gareca es encontrar variantes y conseguir integrarlas al equipo. Jugadores como Benavente o Gabriel Costa aun buscan engranar del todo.

La confianza del hincha peruano cimienta en lo realizado por el entrenador argentino y por el manejo que tuvo desde el principio. Con un Guerrero y Farfán rondando los 36 años, se espera que el recambio se de durante la competencia.

La selección peruana clasificó al Mundial Rusia 2018. (Foto: GEC)

Brasil y Uruguay: confianza, tradición y recambio

Ambas selecciones viven un presente distinto aunque comparten una característica: Tite y Óscar Tabárez volverán a dirigir a las selecciones en un nuevo proceso clasificatorio rumbo al Mundial.

Brasil arribará a la competencia como la campeona de América, con un Neymar ya recuperado y una delantera poderosa con Roberto Firmino, Coutinho y Everton. Asimismo, Tité apostará por encontrar nuevas variantes y volver a incluir a jugadores como Gabriel Barbosa que viven un gran presente. En Rusia 2018 solo llegaron hasta cuartos de final, rozando la decepción.

Por su parte, Uruguay vive un proceso de cambio con jugadores más que importantes. Siempre bajo el mando de el ‘Maestro’ Tabárez, jugadores como Federico Valverde, Matías Vecino o Lucas Torreira han sido incluidos en ‘La Celeste’. El déficit llega en ofensiva, ya que no asoma otro jugador del calibre de Suárez o Cavani.

Brasil venció 3-1 a Perú en el estadio Maracaná y logró el título de la Copa América 2019. Sin Neymar, el equipo de Tite tuvo una impecable presentación. (AFP)

Colombia y Argentina piensan en grande, aunque aun no lo han probado

Colombia, de la mano de Carlos Queiroz, formó una selección bastante potente, pero fracasó frente a Chile en la Copa América. Si bien los penales decidieron la suerte, durante el trámite del encuentro no encontró el camino correcto. Será la primera ocasión del estratega en una Eliminatoria Sudamericana, por lo que tendrá que probar de lo que está hecho.

Elementos de mucha calidad tiene en su universo convocable, no obstante, aun no le saca máximo provecho a un plantel con jugadores como Juan Cuadrado, Juan Fernando Quintero, James Rodríguez o Edwin Cardona.

Por su parte, Argentina llegará a las Eliminatorias con un recambio generacional importante, comandados por Lionel Scaloni en el banco y Lionel Messi en la cancha. Será la última oportunidad del astro del Barcelona para tentar una Copa del Mundo a plenitud, ya que tiene 32 años.

Jugadores como Exequiel Palacios, Guido Rodríguez, Santiago Ascacibar, Alexis Mac Allister, Matías Suárez, entre otros, deberían integrarse durante el proceso clasificatorio.

Lionel Messi no pudo evitar ser eliminado en octavos de final en Rusia 2018 | Foto: Agencias

Chile, Paraguay y Venezuela; con buenos elementos pero aun en la búsqueda del equipo

Reinaldo Rueda comandará el proyecto de Chile en su intensión de llegar a Rusia 2018. Confiando aun en la generación dorada conformada por Alexis Sánchez, Gary Medel, Charles Aránguiz o Eduardo Vargas; el entrenador aun no logra conseguir el juego idóneo. Si bien tiene jerarquía individual, en los amistosos no se ha podido ver un juego fluido de Chile.

Paraguay comenzó un nuevo proyecto de la mano de Eduardo Berizzo con jugadores que se encuentran en las ligas top del mundo pero no consiguen engranar del todo en la selección. Por su parte, Venezuela cuenta con una camada de jugadores importantes pero se quedó sin entrenador y reina la incertidumbre a tres meses del inicio de las Eliminatorias.

Ecuador y Bolivia sin grandes aspiraciones

La altura de Ecuador y Bolivia ya no asusta como antaño debido al presente de ambas federaciones y los problemas que las rodean. Ecuador no tiene entrenador y la Federación no ha realizado esfuerzos por conseguirlo. Sin grandes aspiraciones, el ‘Tri’ tendrá que encontrar uno que conozca la realidad del fútbol ecuatoriano y pueda sacarle provecho. Por su lado, Bolivia, con César Farías en el banco, tratará de ser la gran sorpresa del certamen. No obstante, no cuenta con los jugadores necesarios para luchar palmo a palmo con las potencias del continente.