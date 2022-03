Vía Radio ADN online , Cooperativa y más señales de radio, transmitirán los partidos de Chile vs. Uruguay y Colombia vs. Venezuela por la jornada 18 (última) por Eliminatorias Qatar 2022 . La Roja recibe a los dirigidos Alonso este martes en Santiago en uno de los clásicos más duros de Sudamérica, marcado esta vez por la urgencia de los locales y la tranquilidad de los visitantes, ya con el billete para Catar en la mano tras una polémica victoria sobre Perú la semana pasada. La Roja no depende de sí misma para lograr la quinta plaza, que da acceso a la repesca, y necesita que se den una serie de resultados que muchos creen requieren la intervención milagrosa de San Carlos de Apoquindo, lugar donde se disputará el encuentro. Por parte de la Selección Colombia , tendrá este martes ante Venezuela su última oportunidad de entrar al repechaje para el Mundial de Qatar 2022, jugándose todo en un reencuentro con José Pékerman, constructor de la selección cafetera mundialista en Brasil-2014 y Rusia-2018 y, ahora, rival. Los colombianos necesitan ganar en su visita a la Venezuela de Pékerman por la última jornada de la clasificatoria sudamericana y a la vez cruzar los dedos por una derrota o un empate de Perú ante Paraguay en Lima; o, en otro escenario, empatar y esperar que los peruanos pierdan frente a los paraguayos y Chile no venza a Uruguay en Santiago.

Previa del Chile vs. Uruguay por la jornada 8 de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Fuente: LaRoja