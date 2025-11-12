Manuel Barreto, desde que asumió la dirección técnica de la selección peruana, se ha encargado de compartir un mensaje de que las puertas de la blanquirroja están abiertas para todos.
En su segundo partido amistoso, decidió alinear al debutante Adrián Ugarriza, por encima del goleador de Universitario, Álex Valera.
El atacante de 28, que milita en Hapoel Ironi Kiryat Shmona de la Liga de Israel, ya había representado al país en categorías menores.
Este miércoles jugó 59 minutos, y pese a no tener chances de gol, se le vio bastante combativo frente a los defensores rivales. En su reemplazo ingresó Valera, quien anotó el empate 1-1 definitivo en el partido.
Perú se enfrentó ante Rusia en la ciudad de San Petersburgo desde el mediodia (hora peruana).
En tanto, el martes 18 de noviembre, la selección peruana jugará ante Chile en Sochi, desde las 11:00 a.m. (hora peruana).
