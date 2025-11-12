El atacante de 28 años, que milita en Hapoel Ironi Kiryat Shmona de la Liga de Israel, ya había representado al país en categorías menores.
Redacción EC
Redacción EC

Manuel Barreto, desde que asumió la dirección técnica de la , se ha encargado de compartir un mensaje de que las puertas de la blanquirroja están abiertas para todos.

LEE TAMBIÉN: La selección peruana suma siete partidos sin ganar, tras empate ante Rusia en amistoso internacional

En su segundo partido amistoso, decidió alinear al debutante Adrián Ugarriza, por encima del goleador de Universitario, Álex Valera.

El atacante de 28, que milita en Hapoel Ironi Kiryat Shmona de la Liga de Israel, ya había representado al país en categorías menores.

Este miércoles jugó 59 minutos, y pese a no tener chances de gol, se le vio bastante combativo frente a los defensores rivales. En su reemplazo ingresó Valera, quien anotó el empate 1-1 definitivo en el partido.

MIRA: ¡Espectacular atajada! Pedro Gallese evita el 2-0 de Rusia vs. Perú en partido amistoso | VIDEO

Perú se enfrentó ante Rusia en la ciudad de San Petersburgo desde el mediodia (hora peruana).

En tanto, el martes 18 de noviembre, la selección peruana jugará ante Chile en Sochi, desde las 11:00 a.m. (hora peruana).

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

