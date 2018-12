Agustín Lozano afirmó que Edwin Oviedo volverá a ser presidente de la FPF "si es que recupera su libertad"

Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), se refirió a la situación de Edwin Oviedo y al posible escenario que se daría en caso recupere su libertad. Asimismo, se pronunció sobre las elecciones del 2019.

El dirigente de la FPF, en entrevista con el programa "Fútbol Como Cancha", de "RPP", esclareció el panorama en torno a Edwin Oviedo. "Si es que recupera su libertad, él volverá a ser presidente y automáticamente yo pasaría a ser vicepresidente".

Con ello aclaró su postura en torno a la presidencia interina, dejando en claro sus intenciones con respecto al puesto que actualmente ocupa.

¡Tenemos amistosos confirmados! La @SeleccionPeru 🇵🇪 ya conoce a sus rivales para la próxima fecha FIFA que disputará en dos ciudades de Estados Unidos 🇺🇸 .



22.03 en Nueva York - Perú 🆚 Paraguay 🇵🇾

26.03 en Washington - Perú 🆚 El Salvador 🇸🇻 pic.twitter.com/BqSfLgveXC — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) 21 de diciembre de 2018

Asimismo, indicó que no planea postular a las elecciones presidenciales en la FPF en 2019: "Yo tengo otros proyectos, en mi pensamiento no está ser presidente de la FPF. Estatutariamente he tenido que asumir esta responsabilidad".

Por último, el actual titular de la FPF explicó lo siguiente: "Ya hay una hoja de ruta y en diciembre de 2019 se convocará a elecciones en la FPF, y para eso se han nombrado comisiones que vean la adecuación de los estatutos al modelo de FIFA".