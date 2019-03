Agustín Lozano y directores de la FPF en jaque tras nuevo informe de reventa de entradas | VIDEO

Agustín Lozano, presidente interino de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), y dos de sus directores vieron agravarse su situación, luego de un nuevo informe de 'Cuarto Poder', sobre el caso de la reventa de entradas de los partidos de la Selección Peruana.

Según la investigación que realizó la propia FPF al sospechar de este ilegal acto, en escena ingresan nuevos personajes, en este caso dos directores de la federación, Severo Salazar (ya fallecido) y Juan Quispe, y dos revendedores, Vicente Campos Rivera, 'Narizón'; y Félix Chumbimuni.

Además, vuelve a escena el cuñado de Agustín Lozano, César Herrera Murillos, a quien se aprecia recogiendo cerca de 430 entradas corporativas, de las cuales 40 eran de cortesía. Este mismo personaje apareció en el reportaje anterior, también recogiendo entradas.

Todo esto haría indicar que se trataría de una organización dentro de la propia FPF para la reventa de entradas de los partidos de la Selección Peruana. Es decir, no habría sido una actividad eventual, sino una práctica sistemática. La investigación corresponde a los partidos que la bicolor jugó contra Colombia, por la fecha final de las Eliminatorias y el encuentro contra Escocia, que sirvió de despedida a nuestra selección que partía al Mundial Rusia 2018.

En el caso del revendedor Félix Chumbimuni, a quien se le hizo seguimiento con cámara de video, se le aprecia claramente señalando que las entradas que vende en el mercado negro pertenecen a los directores de la FPF.

De otro lado, el 18 de enero de este año, Juan Matute, secretario general de la FPF, le envía un correo electrónico a Lozano donde le indica que hay una investigación en ciernes por parte de la secretaría de ética de la Conmebol y le remite esta carta. Con esto, quedaría totalmente demostrado que Agustín Lozano sí conocía de la investigación.

Se cree que cerca de 6,500 boletos del partido Perú vs. Colombia, jugado en octubre de 2017 en el Estadio Nacional, terminaron en manos de directivos, funcionarios e invitados de la FPF.

El periodista Umberto Jara señaló que se trata de un tema bastante grave, más cuando la propia FPF inició una campaña en contra de la reventa de entradas, aplicando exigentes medidas para la venta de boletos a los hinchas.

"Eso es muy grave porque 6,500 entradas de cortesía son toda la tribuna oriente del Estadio Nacional, entonces, cómo es que van a dar toda una tribuna de cortesía para estos señores. Quiere decir que el hincha no podía asistir. Esas entradas de cortesía han salido a costo cero, todo es ganancia, pero hay una cosa que agrava esta situación, la FPF sacó un comunicado donde dice que van a minimizar la reventa, en ese comunicado se dijo que solo a través de la web de Teleticket se podía comprar y solo dos por persona, pero luego de este comunicado los directores se llevan 6,500 entradas para la reventa", expresó Jara en 'Cuarto Poder'.

"Hay indicios de que podríamos estar ante una situación de lavado de activos, porque si estamos hablando que en el Perú vs. Uruguay hubo 4,287 entradas de cortesía y en el Perú vs. Colombia hubo 6,500 entradas, entonces el dinero que provino de la reventa, ¿dónde fue? Si ese dinero no está declarado ni acreditado, existe la presunción de lavado de activos", precisó.

Según Jara, el monto total en dinero que se habría obtenido por la reventa de entradas sería de un millón y medio de dólares.