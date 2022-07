El último domingo, el Presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) , Agustín Lozano , señaló algunos puntos respecto a la no continuidad de Ricardo Gareca como DT de la selección peruana y la salida de Juan Carlos Oblitas como Director Deportivo.

Sobre las negociaciones truncadas con el ‘Tigre’, reveló que no pudo estar presente así él lo hubiera deseado. “Cuando se llegó al hotel, recibí al abogado y al hijo de Ricardo Gareca y les presenté a todos los miembros que conformaban la comisión de la FPF, y además aún así el doctor Cupelli me hubiese pedido estar presente en la reunión, no podía, no estaba facultado para participar”, precisó para Fútbol en América.

“Los presidentes tienen que honrar su función, nosotros no somos los que entramos a negociar con ningún técnico, ni con ningún funcionario”, acotó.

Por otra parte, también respondió ante la salida de Oblitas y la gran importancia que tiene sobre el desarrollo y futuro del fútbol peruano. “Juan Carlos sabe desde hace mucho tiempo atrás que iba a seguir trabajando con nosotros y también sabe perfectamente bajo qué condiciones y en qué puesto (Director general de Fútbol), en el que la FPF necesita. Juan Carlos tiene una conversación pendiente y solo él decidirá si acepta”, sentenció.