Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, brindó una polémica entrevista a Radio Ovación. En diálogo con el programa ‘Negrini lo Sabe’, el mandamás tildó al periodista de ‘poco inteligente’ y se mostró a la defensiva ante las consultas que le realizaron. Del mismo modo, afirmó que le tiene miedo a “ningún pituquito limeño” en alusión a las acusaciones que ha recibido por su manejos en la FPF.

“Yo respeto tu posición como periodista, pero también debes respetar mi posición, estoy dispuesto a darte la cara toda la vida, como toda la vida he sido valiente y he dado la cara, no le tengo miedo a ningún ‘pituquito’ limeño ni a nadie”, afirmó Agustín Lozano frente a las consultas del periodista Negrini.

Por otro lado, arremetió contra la prensa y contra el propio entrevistador: “No lo tomes a mal, pero todo periodista que quiera entrevistarme tiene que ser más inteligente que yo, tengo la libertad de declarar donde yo considere conveniente, pero todos los medios están confabulados, lo único que puedo decir es que hay intereses de por medio”.

Agustín Lozano es el presidente de la Federación Peruana de Fútbol | Foto: GEC

Asimismo, también se mostró a la defensiva cuando le consultaron por una denuncia criminal interpuesta a diversos funcionarios de la FPF: “No sigue en investigación, estás equivocado, por esos temas ya he respondido más de cincuenta veces, yo no voy a caer en el juego y la mala intención sobre opiniones y criterios que dicen, si el juzgado está viendo algún tema, ya lo resolverán”.

Por último, también fue increpado por una posible auditoría entregada fuera de plazo. Ante ello, Lozano dijo lo siguiente: “Los procedimientos legales informaron que tenía que cumplirse con la auditoría financiera, eso siempre lo he dicho en la asamblea y todas las reuniones que se han hecho”.

