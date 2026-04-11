El presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, se refirió a la posibilidad de que la selección peruana dispute sus partidos en la altura y dejó en claro que es una opción que viene siendo analizada desde hace tiempo. El dirigente explicó que este tema ya ha sido conversado con el comando técnico y otras áreas clave de la federación.

“Es algo que ya lo venimos evaluando, lo hemos conversado con el técnico, con el director general y es muy probable que eso se dé. Si se concluye por la parte técnica que tiene que ser así, como presidente de la FPF, apoyaré al 100%”, afirmó Lozano en Ovación, respaldando una eventual decisión de jugar en ciudades como Cusco.

El titular de la FPF insistió en que la última palabra la tendrá el comando técnico, ya que son ellos quienes manejan los aspectos deportivos y físicos del equipo. En esa línea, reiteró que la federación no interferirá en la decisión, pero garantizará todas las condiciones necesarias en caso se opte por la altura.

Este debate ha cobrado fuerza en el entorno de la selección peruana en los últimos meses, especialmente por la posibilidad de aprovechar las condiciones geográficas como ventaja competitiva. De concretarse, Perú podría volver a utilizar plazas de altura como parte de su estrategia en futuras competiciones internacionales.