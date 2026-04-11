Por Redacción EC

El presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, se refirió a la posibilidad de que la selección peruana dispute sus partidos en la altura y dejó en claro que es una opción que viene siendo analizada desde hace tiempo. El dirigente explicó que este tema ya ha sido conversado con el comando técnico y otras áreas clave de la federación.

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